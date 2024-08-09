09 августа 2024

RuTube пропал из App Store. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин приложений «App Store» и «Google Play». Екатеринбург, телефон, клавиатура, приложение, app store
Приложение исчезло из App Store Фото:

Приложение российского видеохостинга RuTube исчезло из магазина App Store компании Apple. В этом убедился корреспондент URA.RU.

«RuTube пропал из App Store» — передал журналист. На снимке экрана видно, что при попытке найти приложение через поисковую систему результатов не найдено.

Приложение RuTube пропало из App Store
Приложение RuTube пропало из App Store

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Приложение российского видеохостинга RuTube исчезло из магазина App Store компании Apple. В этом убедился корреспондент URA.RU. «RuTube пропал из App Store» — передал журналист. На снимке экрана видно, что при попытке найти приложение через поисковую систему результатов не найдено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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