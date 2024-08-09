RuTube пропал из App Store. Скрин

10 августа 2024 в 01:57 Размер текста - 17 +

Приложение исчезло из App Store Фото: Анна Майорова © URA.RU Приложение российского видеохостинга RuTube исчезло из магазина App Store компании Apple. В этом убедился корреспондент URA.RU. «RuTube пропал из App Store» — передал журналист. На снимке экрана видно, что при попытке найти приложение через поисковую систему результатов не найдено. Приложение RuTube пропало из App Store корреспондент URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Приложение российского видеохостинга RuTube исчезло из магазина App Store компании Apple. В этом убедился корреспондент URA.RU. «RuTube пропал из App Store» — передал журналист. На снимке экрана видно, что при попытке найти приложение через поисковую систему результатов не найдено.