Приложение исчезло из App Store
Приложение российского видеохостинга RuTube исчезло из магазина App Store компании Apple. В этом убедился корреспондент URA.RU.
«RuTube пропал из App Store» — передал журналист. На снимке экрана видно, что при попытке найти приложение через поисковую систему результатов не найдено.
Приложение RuTube пропало из App Store
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