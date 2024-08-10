10 августа 2024

Бастрыкин требует ускорить проверку по уголовному делу о расселении в Челябинске

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Бастрыкин дал ряд поручений по уголовному делу (архивное фото)
Бастрыкин дал ряд поручений по уголовному делу (архивное фото) Фото:

Ускорить расследование уголовного дела о расселении жителей аварийного дома по улице Мира в Челябинске требует председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. Здание уже два года признано непригодным для проживания, но в расселении жильцам отказали, сообщает пресс-служба ведомства.

«Бастрыкин дал ряд поручений по уголовному делу о нарушении прав жильцов аварийного дома в Челябинске по улице Мира. В предоставлении благоустроенных квартир собственникам, в числе которых пенсионеры и инвалиды, отказано», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Здание, 1972 года постройки, два года назад признали аварийным. В 2022 году подрядная организация провела ремонт торца дома, но он продолжает разрушаться. Жильцам предложили компенсационные выплаты, но их сумма не позволяет купить новое жилье.

Виновные в сложившейся ситуации к ответственности не привлечены до сих пор, уточнили в СКР. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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Ускорить расследование уголовного дела о расселении жителей аварийного дома по улице Мира в Челябинске требует председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. Здание уже два года признано непригодным для проживания, но в расселении жильцам отказали, сообщает пресс-служба ведомства. «Бастрыкин дал ряд поручений по уголовному делу о нарушении прав жильцов аварийного дома в Челябинске по улице Мира. В предоставлении благоустроенных квартир собственникам, в числе которых пенсионеры и инвалиды, отказано», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Здание, 1972 года постройки, два года назад признали аварийным. В 2022 году подрядная организация провела ремонт торца дома, но он продолжает разрушаться. Жильцам предложили компенсационные выплаты, но их сумма не позволяет купить новое жилье. Виновные в сложившейся ситуации к ответственности не привлечены до сих пор, уточнили в СКР. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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