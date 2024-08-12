Автор хита «Ягода-малинка» Хабиб и экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина растрогались из-за подарков жителей Сургута (ХМАО). Артистам вручили презенты на концерте, который накануне прошел в городе на площадке под открытым небом.
«Девочка Карина в Сургуте подарила мне картину. Это первый портрет такой аутентичный и интересный», — рассказала Серябкина в своем telegram-канале. «Ваши плакаты и подарки. Спасибо, ценю ваше внимание! <…> Теперь новая цель – снова приехать к вам с концертом. Сургут, надеюсь, будете ждать», — написал Хабиб в своих соцсетях.
Концерт посетили тысячи жителей Сургута. Особенно горожан порадовала Татьяна Куртукова, которая спела на сцене свой хит «Матушка-земля». Во время выступления артистки прогремел салют, окрашенный в цвета флага России.
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