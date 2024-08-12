Хабиб и Ольга Серябкина растрогались после концерта из-за подарков сургутян. Фото

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Хибиб и Ольга Серябкина планируют снова приехать в Сургут с концертом
Хибиб и Ольга Серябкина планируют снова приехать в Сургут с концертом Фото:

Автор хита «Ягода-малинка» Хабиб и экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина растрогались из-за подарков жителей Сургута (ХМАО). Артистам вручили презенты на концерте, который накануне прошел в городе на площадке под открытым небом.

«Девочка Карина в Сургуте подарила мне картину. Это первый портрет такой аутентичный и интересный», — рассказала Серябкина в своем telegram-канале. «Ваши плакаты и подарки. Спасибо, ценю ваше внимание! <…> Теперь новая цель – снова приехать к вам с концертом. Сургут, надеюсь, будете ждать», — написал Хабиб в своих соцсетях.

Концерт посетили тысячи жителей Сургута. Особенно горожан порадовала Татьяна Куртукова, которая спела на сцене свой хит «Матушка-земля». Во время выступления артистки прогремел салют, окрашенный в цвета флага России.

Ольгу Серябкину растрогал подарок девочки из Сургута
Ольгу Серябкину растрогал подарок девочки из Сургута
Фото:

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Автор хита «Ягода-малинка» Хабиб и экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина растрогались из-за подарков жителей Сургута (ХМАО). Артистам вручили презенты на концерте, который накануне прошел в городе на площадке под открытым небом. «Девочка Карина в Сургуте подарила мне картину. Это первый портрет такой аутентичный и интересный», — рассказала Серябкина в своем telegram-канале. «Ваши плакаты и подарки. Спасибо, ценю ваше внимание! <…> Теперь новая цель – снова приехать к вам с концертом. Сургут, надеюсь, будете ждать», — написал Хабиб в своих соцсетях. Концерт посетили тысячи жителей Сургута. Особенно горожан порадовала Татьяна Куртукова, которая спела на сцене свой хит «Матушка-земля». Во время выступления артистки прогремел салют, окрашенный в цвета флага России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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