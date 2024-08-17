Бизнесмены ХМАО начали распродавать компьютерные клубы

В Ханты-Мансийском автономном округе предприниматели начали распродавать компьютерные клубы. Преимущественно бизнесмены выставляют их на продажу из-за релокации в другие регионы. Ситуацию URA.RU обсудило с самими предпринимателями.
«Здесь нет слишком крутых доходов. Это стандартный бизнес, который приносит 100-200 тысяч в месяц, и это вполне адекватно. Тем более никаких постоянных вложений не надо. Но держать бизнес в другом регионе — это очень сложно. Ему нужен постоянный контроль и присмотр», — рассказал владелец клуба из Сургута Сергей.
По словам предпринимателей, дистанционное ведение бизнеса осложняется дефицитом кадров, из-за чего нередко сложно найти компетентного управляющего. «Все зависит от локации. Многие продают поскольку само место себя изжило. И это касается не только компьютерных клубов, но и любого другого бизнеса», — добавляет Михаил из Нижневартовска.
За последний месяц по ХМАО на площадке онлайн-объявлений выставили на продажу сразу несколько компьютерных клубов. Впрочем, сами предприниматели также отмечают, что вместе с этим на югорском рынке открываются и новые точки. Зачастую они являются дополнительным видом дохода. Поэтому при срочной потребности в деньгах их тоже могут продать в первую очередь.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО предприниматели начали активно распродавать пекарни. Владельцы также выставляли объекты на продажу из-за переездов и меняли бизнес-модели, несмотря на прибыльность ниши.
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