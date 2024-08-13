Топ-менеджеров «Пермгорэлектротранса» выпустили на свободу

Ленинский районный суд освободил из СИЗО начальника автопарка МУП «Пермгорэлектротранс» Сергея Семушева и руководителя финансово-экономического отдела этого МУП Андрея Волосатых. Их в ноябре 2023 года обвинили в получении взятки в крупном размере и заключили под стражу.
«В Ленинском районном суде Перми состоялось рассмотрение ходатайства следователя о продлении срока содержания под стражей Сергей Семушева и Андрея Волосатых. В судебном заседании следователь просил продлить им срок содержания под стражей на два месяца 15 суток, а всего до 12 месяцев. Судом отказано в продлении срока содержания под стражей, обвиняемым избран запрет на совершении определенных действий», — сообщается на странице Ленинского районного суда в соцсети «ВКонтакте».
URA.RU рассказывало, что в начале ноября 2023 года в МУП «Пермгорэлектротранс» провели обыски сотрудники регионального УФСБ. Оперативные мероприятия также проводились в ряде других регионов РФ и были связаны с махинациями при закупке запчастей для автобусов. В краевой столице после обысков были задержаны, а позже арестованы по решению суда замруководитель финотдела МУП «Пермгорэлектротранс» Андрей Волосатых и начальник автобусного парка предприятия Сергей Семушев. Их обвинили в получении взятки на сумму в 500 тысяч рублей.
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