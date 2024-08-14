Юный свердловчанин оказался на грани инсульта, выпив энергетик

В Реже (Свердловская область) медики спасли 12-летнего мальчика в предынсультном состоянии после двух выпитых банок энергетика. Пострадавший несколько ночей не мог уснуть, а под конец у него онемела половина туловища, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
«Несколько ночей мальчик не мог уснуть, затем у него началась сильная головная боль, перекосило лицо, онемела половина туловища. Врачи диагностировали предынсультное состояние. Пациент рассказал, что накануне выпил две банки энергетического напитка», — следует из сообщения.
Подростка доставили в Режевскую центральную районную больницу, где медики оказали ему всю необходимую помощь. На данный момент ребенок уже вернулся домой, пообещав больше никогда не пить энергетики.
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