Суд оставил в СИЗО начальника УКС мэрии Перми Чиркову, попавшуюся на взятке

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Краевой суд. Пермь
Суд оставил Ирину Чиркову под арестом Фото:

Пермский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу начальницы пермского УКСа Ирины Чирковой на арест и оставил под стражей, передает корреспондент URA.RU из зала суда. Чиновница участвовала в заседании по видеоконференцсвязи из СИЗО.

«Жалобу [адвоката] оставить без удовлетворения. Оставить в СИЗО», — передает корреспондент URA.RU слова судьи Натальи Евстюниной. Чиркова останется в СИЗО до 7 октября.

Чиркова обвиняется в том, что получила 5,5 млн рублей в виде взятки от начальника «Трест №6» Сергея Микова. За эти деньги, по версии следствия, чиновница согласовала Микову отчетные документы в 2022 году при работах на трех социально-значимых объектах. В ходе судебного заседания Чиркова назвала свое задержание «недоразумением».

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Пермский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу начальницы пермского УКСа Ирины Чирковой на арест и оставил под стражей, передает корреспондент URA.RU из зала суда. Чиновница участвовала в заседании по видеоконференцсвязи из СИЗО. «Жалобу [адвоката] оставить без удовлетворения. Оставить в СИЗО», — передает корреспондент URA.RU слова судьи Натальи Евстюниной. Чиркова останется в СИЗО до 7 октября. Чиркова обвиняется в том, что получила 5,5 млн рублей в виде взятки от начальника «Трест №6» Сергея Микова. За эти деньги, по версии следствия, чиновница согласовала Микову отчетные документы в 2022 году при работах на трех социально-значимых объектах. В ходе судебного заседания Чиркова назвала свое задержание «недоразумением».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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