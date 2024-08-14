Суд оставил в СИЗО начальника УКС мэрии Перми Чиркову, попавшуюся на взятке

Суд оставил Ирину Чиркову под арестом Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пермский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу начальницы пермского УКСа Ирины Чирковой на арест и оставил под стражей, передает корреспондент URA.RU из зала суда. Чиновница участвовала в заседании по видеоконференцсвязи из СИЗО.

«Жалобу [адвоката] оставить без удовлетворения. Оставить в СИЗО», — передает корреспондент URA.RU слова судьи Натальи Евстюниной. Чиркова останется в СИЗО до 7 октября.

Чиркова обвиняется в том, что получила 5,5 млн рублей в виде взятки от начальника «Трест №6» Сергея Микова. За эти деньги, по версии следствия, чиновница согласовала Микову отчетные документы в 2022 году при работах на трех социально-значимых объектах. В ходе судебного заседания Чиркова назвала свое задержание «недоразумением».