Пентагон заявил об обеспокоенности угрозой эскалации конфликта из-за ВСУ

В США выразили обеспокоенность угрозой возможной эскалации украинского конфликта из-за действий ВСУ. С таким заявлением выступила зампресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
«Конечно же, мы обеспокоены эскалацией. Если РФ не отвечает на что-то, это не означает, что они не могут или не захотят сделать это в будущем», — слова Сабрины Сингх приводит РИА Новости. Она добавила, что американское правительство вместе с союзниками продолжает поддерживать Киев в долгосрочном периоде.
Ранее источник в Вашингтоне заявлял, что США не намерены разрешать Киеву использовать ракеты большой дальности для нападения на Курскую область из-за ограниченного количества, которое может быть предоставлено. В Пентагоне считают, что Украине не в обязательном порядке требуется вооружение все большей дальности. В докладе ведомства отмечено, российские ракетные комплексы на данный момент продолжают оставаться одними из самых эффективных в мире, пишет «Национальная служба новостей».
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