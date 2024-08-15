Пентагон заявил об обеспокоенности угрозой эскалации конфликта из-за ВСУ

16 августа 2024 в 01:41 Размер текста - 17 +

В США опасаются ответных мер со стороны РФ на атаки ВСУ Фото: Lisa Ferdinando / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В США выразили обеспокоенность угрозой возможной эскалации украинского конфликта из-за действий ВСУ. С таким заявлением выступила зампресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. «Конечно же, мы обеспокоены эскалацией. Если РФ не отвечает на что-то, это не означает, что они не могут или не захотят сделать это в будущем», — слова Сабрины Сингх приводит РИА Новости. Она добавила, что американское правительство вместе с союзниками продолжает поддерживать Киев в долгосрочном периоде. Ранее источник в Вашингтоне заявлял, что США не намерены разрешать Киеву использовать ракеты большой дальности для нападения на Курскую область из-за ограниченного количества, которое может быть предоставлено. В Пентагоне считают, что Украине не в обязательном порядке требуется вооружение все большей дальности. В докладе ведомства отмечено, российские ракетные комплексы на данный момент продолжают оставаться одними из самых эффективных в мире, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В США выразили обеспокоенность угрозой возможной эскалации украинского конфликта из-за действий ВСУ. С таким заявлением выступила зампресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. «Конечно же, мы обеспокоены эскалацией. Если РФ не отвечает на что-то, это не означает, что они не могут или не захотят сделать это в будущем», — слова Сабрины Сингх приводит РИА Новости. Она добавила, что американское правительство вместе с союзниками продолжает поддерживать Киев в долгосрочном периоде. Ранее источник в Вашингтоне заявлял, что США не намерены разрешать Киеву использовать ракеты большой дальности для нападения на Курскую область из-за ограниченного количества, которое может быть предоставлено. В Пентагоне считают, что Украине не в обязательном порядке требуется вооружение все большей дальности. В докладе ведомства отмечено, российские ракетные комплексы на данный момент продолжают оставаться одними из самых эффективных в мире, пишет «Национальная служба новостей».