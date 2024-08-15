15 августа 2024

Пентагон заявил об обеспокоенности угрозой эскалации конфликта из-за ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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В США опасаются ответных мер со стороны РФ на атаки ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В США выразили обеспокоенность угрозой возможной эскалации украинского конфликта из-за действий ВСУ. С таким заявлением выступила зампресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

«Конечно же, мы обеспокоены эскалацией. Если РФ не отвечает на что-то, это не означает, что они не могут или не захотят сделать это в будущем», — слова Сабрины Сингх приводит РИА Новости. Она добавила, что американское правительство вместе с союзниками продолжает поддерживать Киев в долгосрочном периоде.

Ранее источник в Вашингтоне заявлял, что США не намерены разрешать Киеву использовать ракеты большой дальности для нападения на Курскую область из-за ограниченного количества, которое может быть предоставлено. В Пентагоне считают, что Украине не в обязательном порядке требуется вооружение все большей дальности. В докладе ведомства отмечено, российские ракетные комплексы на данный момент продолжают оставаться одними из самых эффективных в мире, пишет «Национальная служба новостей».

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В США выразили обеспокоенность угрозой возможной эскалации украинского конфликта из-за действий ВСУ. С таким заявлением выступила зампресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. «Конечно же, мы обеспокоены эскалацией. Если РФ не отвечает на что-то, это не означает, что они не могут или не захотят сделать это в будущем», — слова Сабрины Сингх приводит РИА Новости. Она добавила, что американское правительство вместе с союзниками продолжает поддерживать Киев в долгосрочном периоде. Ранее источник в Вашингтоне заявлял, что США не намерены разрешать Киеву использовать ракеты большой дальности для нападения на Курскую область из-за ограниченного количества, которое может быть предоставлено. В Пентагоне считают, что Украине не в обязательном порядке требуется вооружение все большей дальности. В докладе ведомства отмечено, российские ракетные комплексы на данный момент продолжают оставаться одними из самых эффективных в мире, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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