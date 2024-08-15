15 августа 2024

Пентагон: Киеву не обязательно нужно оружие все большей дальности

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Боеприпасы. Западное вооружение. stock, боеприпас, артиллерия, всу,  stock
Киев ранее распорядился подготовить список действий, которые помогут добиться разрешения на использование дальнобойного оружия Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В США считают, что Украине не обязательно требуется вооружение все большей дальности. С таким заявлением выступила зампресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

«Мы считаем, что лучший способ действовать эффективно на поле боя — это увязывать воедино данные средства, продолжать выдавливать (российские — прим. URA.RU) силы для восстановления контроля над территорией Украины. Это не обязательно означает нанесение ударов большой дальности по РФ», — Сабрину Сингх цитирует ТАСС

Ранее к ВСУ попали ракеты Storm Shadow. С их помощью была совершена атака на Курскую область. Позже правительство Великобритании завило, что запретило Киеву бить по РФ своим оружием. Российские специалисты уже изучают попавшие в их распоряжение ракеты, передает RT.

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В США считают, что Украине не обязательно требуется вооружение все большей дальности. С таким заявлением выступила зампресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. «Мы считаем, что лучший способ действовать эффективно на поле боя — это увязывать воедино данные средства, продолжать выдавливать (российские — прим. URA.RU) силы для восстановления контроля над территорией Украины. Это не обязательно означает нанесение ударов большой дальности по РФ», — Сабрину Сингх цитирует ТАСС Ранее к ВСУ попали ракеты Storm Shadow. С их помощью была совершена атака на Курскую область. Позже правительство Великобритании завило, что запретило Киеву бить по РФ своим оружием. Российские специалисты уже изучают попавшие в их распоряжение ракеты, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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