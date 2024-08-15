Пентагон: Киеву не обязательно нужно оружие все большей дальности

16 августа 2024 в 00:39 Размер текста - 17 +

Киев ранее распорядился подготовить список действий, которые помогут добиться разрешения на использование дальнобойного оружия Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В США считают, что Украине не обязательно требуется вооружение все большей дальности. С таким заявлением выступила зампресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. «Мы считаем, что лучший способ действовать эффективно на поле боя — это увязывать воедино данные средства, продолжать выдавливать (российские — прим. URA.RU) силы для восстановления контроля над территорией Украины. Это не обязательно означает нанесение ударов большой дальности по РФ», — Сабрину Сингх цитирует ТАСС Ранее к ВСУ попали ракеты Storm Shadow. С их помощью была совершена атака на Курскую область. Позже правительство Великобритании завило, что запретило Киеву бить по РФ своим оружием. Российские специалисты уже изучают попавшие в их распоряжение ракеты, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В США считают, что Украине не обязательно требуется вооружение все большей дальности. С таким заявлением выступила зампресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. «Мы считаем, что лучший способ действовать эффективно на поле боя — это увязывать воедино данные средства, продолжать выдавливать (российские — прим. URA.RU) силы для восстановления контроля над территорией Украины. Это не обязательно означает нанесение ударов большой дальности по РФ», — Сабрину Сингх цитирует ТАСС Ранее к ВСУ попали ракеты Storm Shadow. С их помощью была совершена атака на Курскую область. Позже правительство Великобритании завило, что запретило Киеву бить по РФ своим оружием. Российские специалисты уже изучают попавшие в их распоряжение ракеты, передает RT.