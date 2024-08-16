Итоговая сумма продуктов превысила заявленный минимум Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Идеальная продуктовая корзина должна быть разнообразной и сбалансированной. По данным ассоциации «Руспродсоюза», средняя стоимость продуктовой корзины на месяц составляет 6,6 тысяч рублей для одного человека. Корреспондент URA.RU сходил в один из супермаркетов Екатеринбурга и попробовал уложиться в эту сумму, подробнее о том, получилось или нет — в материале агентства.

«Думаю, на три недели хватит, не на месяц. Или на неделю, если не буду отходить от холодильника», — поделился покупатель после того, как посмотрел на содержимое корзины. Еще трое посетителей магазина после недолгих размышлений пришли к выводу, что продуктов им хватило бы на три недели. Одна женщина заявила, что ест очень мало, поэтому смогла бы растянуть продукты на один месяц.

При выборе продуктов за основу были взяты рекомендации правительства РФ. В документах подробно описана норма потребления фруктов, круп, рыбы, мяса и других продуктов. При этом учитывался тот факт, что в закупке на месяц, жители, как правило, не покупают десять буханок хлеба за один раз. То есть, некоторые товары восполняются в течение месяца. Корреспондент выбирал продукты по средней стоимости, однако цена некоторых товаров была незначительно снижена из-за акций в торговой сети.

Итоговая стоимость всей корзины составила 6809,14 рублей. При этом, в корзине нет свежей рыбы — только замороженная, конфет и специй. Если включить их в финальный вариант закупки, то сумма увеличится на 749,99 рублей и составит уже 7559,13 рублей (полкило карамельных конфет стоит 190 рублей, смесь специй для разных блюд — 60 рублей, а один килограмм свежей скумбрии стоит 499,99 рублей).

Ранее URA.RU рассказывало о повышении прожиточного минимума в Свердловской области на 2025 год. Для трудоспособного населения он будет составлять 19136 рублей в месяц, для пенсионеров — 15098 рублей в месяц, для детей — 17029 рублей в месяц.

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