Северная Корея раскрыла, кто стоит за нападением ВСУ на Курскую область

МИД КНДР обвинило США в нападении на Курскую область

18 августа 2024 в 14:25 Размер текста - 17 +

За нападением на Курск стоят США, считают в МИД КНДР Фото: miliman/pickupimage.com За нападением на Курскую область со стороны Вооруженных сил Украины стоят США. Об этом заявили в МИД КНДР. Там отметили, что всячески осуждают попытки ВСУ по наступлению на регион.



«Решительно осуждаем вооруженное нападение на территорию России со стороны марионеточного режима [президента Украины Владимира] Зеленского, находящегося под контролем и поддержкой Соединенных Штатов и Запада, как непростительный акт агрессии», — заявили в МИД КНДР. Сообщение опубликовано на официальном сайте ЦТАК. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За нападением на Курскую область со стороны Вооруженных сил Украины стоят США. Об этом заявили в МИД КНДР. Там отметили, что всячески осуждают попытки ВСУ по наступлению на регион. «Решительно осуждаем вооруженное нападение на территорию России со стороны марионеточного режима [президента Украины Владимира] Зеленского, находящегося под контролем и поддержкой Соединенных Штатов и Запада, как непростительный акт агрессии», — заявили в МИД КНДР. Сообщение опубликовано на официальном сайте ЦТАК.