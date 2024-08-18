Северная Корея раскрыла, кто стоит за нападением ВСУ на Курскую область

За нападением на Курск стоят США, считают в МИД КНДР
За нападением на Курскую область со стороны Вооруженных сил Украины стоят США. Об этом заявили в МИД КНДР. Там отметили, что всячески осуждают попытки ВСУ по наступлению на регион.
«Решительно осуждаем вооруженное нападение на территорию России со стороны марионеточного режима [президента Украины Владимира] Зеленского, находящегося под контролем и поддержкой Соединенных Штатов и Запада, как непростительный акт агрессии», — заявили в МИД КНДР. Сообщение опубликовано на официальном сайте ЦТАК.
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