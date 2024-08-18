Северная Корея раскрыла, кто стоит за нападением ВСУ на Курскую область

МИД КНДР обвинило США в нападении на Курскую область
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За нападением на Курск стоят США, считают в МИД КНДР Фото:

За нападением на Курскую область со стороны Вооруженных сил Украины стоят США. Об этом заявили в МИД КНДР. Там отметили, что всячески осуждают попытки ВСУ по наступлению на регион.

«Решительно осуждаем вооруженное нападение на территорию России со стороны марионеточного режима [президента Украины Владимира] Зеленского, находящегося под контролем и поддержкой Соединенных Штатов и Запада, как непростительный акт агрессии», — заявили в МИД КНДР. Сообщение опубликовано на официальном сайте ЦТАК.

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За нападением на Курскую область со стороны Вооруженных сил Украины стоят США. Об этом заявили в МИД КНДР. Там отметили, что всячески осуждают попытки ВСУ по наступлению на регион. «Решительно осуждаем вооруженное нападение на территорию России со стороны марионеточного режима [президента Украины Владимира] Зеленского, находящегося под контролем и поддержкой Соединенных Штатов и Запада, как непростительный акт агрессии», — заявили в МИД КНДР. Сообщение опубликовано на официальном сайте ЦТАК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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