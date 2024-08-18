Захарова: никаких переговоров между Москвой и Киевом нет

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Мария Захарова заявила, что России не о чем разговаривать с украинской властью
Мария Захарова заявила, что России не о чем разговаривать с украинской властью Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Никаких переговоров между Россией и Украиной не ведется. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию газеты The Washington Post о срыве переговоров из-за атаки ВСУ на Курскую область.

«Никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего. Никаких прямых или непрямых переговоров между Россией и киевским режимом по безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры не велось и не ведется», — передает слова Захаровой газета «Ведомости».

Она подчеркнула, что вести переговоры с Украиной нет смысла, ведь ВСУ убивают мирных граждан и создают угрозу ядерной безопасности. В ее комментарии отмечается, что ответ Киева на предложение президента РФ Владимира Путина о мире выразился в актах насилия, включая атаки на гражданских лиц и медицинских работников.

Атака ВСУ на Курскую область началась 6 августа. К 12 августа украинские подразделения заняли 28 населенных пунктов в Суджанском и Кореневском районах, прорыв достиг 12 километров. Бои частично распространились на Льговский и Беловский районы. Эвакуировано не менее 121 000 человек. В соседнем Краснояружском районе Белгородской области также эвакуировано около 11 000 человек. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что ВСУ в Курской области уничтожают гражданскую инфраструктуру, как на Донбассе, передает РАПСИ.

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Никаких переговоров между Россией и Украиной не ведется. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию газеты The Washington Post о срыве переговоров из-за атаки ВСУ на Курскую область. «Никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего. Никаких прямых или непрямых переговоров между Россией и киевским режимом по безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры не велось и не ведется», — передает слова Захаровой газета «Ведомости». Она подчеркнула, что вести переговоры с Украиной нет смысла, ведь ВСУ убивают мирных граждан и создают угрозу ядерной безопасности. В ее комментарии отмечается, что ответ Киева на предложение президента РФ Владимира Путина о мире выразился в актах насилия, включая атаки на гражданских лиц и медицинских работников. Атака ВСУ на Курскую область началась 6 августа. К 12 августа украинские подразделения заняли 28 населенных пунктов в Суджанском и Кореневском районах, прорыв достиг 12 километров. Бои частично распространились на Льговский и Беловский районы. Эвакуировано не менее 121 000 человек. В соседнем Краснояружском районе Белгородской области также эвакуировано около 11 000 человек. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что ВСУ в Курской области уничтожают гражданскую инфраструктуру, как на Донбассе, передает РАПСИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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