На консервацию одной банки помидоров челябинцам придется потратить от 600 рублей

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Круглый стол РБК в ресторане Дача. Тюмень, соленья, соления, консервированные овощи, соленые огурцы, соленые помидоры
Одна банка консервированных помидоров при закупе в магазине обойдется минимум в 636 рублей Фото:

В Челябинской области приготовление одной трехлитровой банки помидоров в среднем обойдется в 636 рублей. Согласно подсчетам URA.RU, столько выложат челябинцы при минимальных ценах в магазинах.

В трехлитровую банку в среднем войдет порядку двух килограммов томатов. Самым дешевым при этом оказался вариант с консервацией сливовидных помидоров. Килограмм такого сорта обойдется в 84,8 рубля. Средняя стоимость помидоров в целом при этом будет равна 134,4 рубля, а если покупать урожай у садоводов — 300 рублей за килограмм.

Закуп специи составит порядка 307,5 рубля. Самые большие траты придутся на зелень: пучок петрушки обойдется в 67,7 рубля, а укропа — 64,9 рубля. За упаковку сушеной гвоздики придется выложить около 56,9 рубля, лаврового листа — 34,1 рубля. На чеснок челябинцы потратят в среднем 38,8 рубля, а на соль — 19 рублей.

Тару дешевле всего покупать через сервисы объявлений. Там стоимость одной трехлитровой банки составит 34,1 рубля. Крышки продаются отдельно наборами от десяти штук. В среднем за одну упаковку просят 125 рублей. За ту же цену встречаются и объявления, где продают упаковки от 50 штук.

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В Челябинской области приготовление одной трехлитровой банки помидоров в среднем обойдется в 636 рублей. Согласно подсчетам URA.RU, столько выложат челябинцы при минимальных ценах в магазинах. В трехлитровую банку в среднем войдет порядку двух килограммов томатов. Самым дешевым при этом оказался вариант с консервацией сливовидных помидоров. Килограмм такого сорта обойдется в 84,8 рубля. Средняя стоимость помидоров в целом при этом будет равна 134,4 рубля, а если покупать урожай у садоводов — 300 рублей за килограмм. Закуп специи составит порядка 307,5 рубля. Самые большие траты придутся на зелень: пучок петрушки обойдется в 67,7 рубля, а укропа — 64,9 рубля. За упаковку сушеной гвоздики придется выложить около 56,9 рубля, лаврового листа — 34,1 рубля. На чеснок челябинцы потратят в среднем 38,8 рубля, а на соль — 19 рублей. Тару дешевле всего покупать через сервисы объявлений. Там стоимость одной трехлитровой банки составит 34,1 рубля. Крышки продаются отдельно наборами от десяти штук. В среднем за одну упаковку просят 125 рублей. За ту же цену встречаются и объявления, где продают упаковки от 50 штук.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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