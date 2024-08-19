На консервацию одной банки помидоров челябинцам придется потратить от 600 рублей

19 августа 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Одна банка консервированных помидоров при закупе в магазине обойдется минимум в 636 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинской области приготовление одной трехлитровой банки помидоров в среднем обойдется в 636 рублей. Согласно подсчетам URA.RU, столько выложат челябинцы при минимальных ценах в магазинах. В трехлитровую банку в среднем войдет порядку двух килограммов томатов. Самым дешевым при этом оказался вариант с консервацией сливовидных помидоров. Килограмм такого сорта обойдется в 84,8 рубля. Средняя стоимость помидоров в целом при этом будет равна 134,4 рубля, а если покупать урожай у садоводов — 300 рублей за килограмм. Закуп специи составит порядка 307,5 рубля. Самые большие траты придутся на зелень: пучок петрушки обойдется в 67,7 рубля, а укропа — 64,9 рубля. За упаковку сушеной гвоздики придется выложить около 56,9 рубля, лаврового листа — 34,1 рубля. На чеснок челябинцы потратят в среднем 38,8 рубля, а на соль — 19 рублей. Тару дешевле всего покупать через сервисы объявлений. Там стоимость одной трехлитровой банки составит 34,1 рубля. Крышки продаются отдельно наборами от десяти штук. В среднем за одну упаковку просят 125 рублей. За ту же цену встречаются и объявления, где продают упаковки от 50 штук. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области приготовление одной трехлитровой банки помидоров в среднем обойдется в 636 рублей. Согласно подсчетам URA.RU, столько выложат челябинцы при минимальных ценах в магазинах. В трехлитровую банку в среднем войдет порядку двух килограммов томатов. Самым дешевым при этом оказался вариант с консервацией сливовидных помидоров. Килограмм такого сорта обойдется в 84,8 рубля. Средняя стоимость помидоров в целом при этом будет равна 134,4 рубля, а если покупать урожай у садоводов — 300 рублей за килограмм. Закуп специи составит порядка 307,5 рубля. Самые большие траты придутся на зелень: пучок петрушки обойдется в 67,7 рубля, а укропа — 64,9 рубля. За упаковку сушеной гвоздики придется выложить около 56,9 рубля, лаврового листа — 34,1 рубля. На чеснок челябинцы потратят в среднем 38,8 рубля, а на соль — 19 рублей. Тару дешевле всего покупать через сервисы объявлений. Там стоимость одной трехлитровой банки составит 34,1 рубля. Крышки продаются отдельно наборами от десяти штук. В среднем за одну упаковку просят 125 рублей. За ту же цену встречаются и объявления, где продают упаковки от 50 штук.