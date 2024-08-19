19 августа 2024

Челябинский губернатор встретился с новым начальником управления СК Колбасиным

© Служба новостей «URA.RU»
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О назначении Алексея Колбасина руководителем управления СКР по региону стало известно 12 августа Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с новым руководителем управления следственного комитета по Челябинской области Алексеем Колбасиным. Об этом 20 августа сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Вы хорошо знаете специфику региона, знакомы с коллективом, погружены в комплекс решаемых задач. Между правительством области и силовыми структурами налажено конструктивное сотрудничество, в рамках которого эффективно и оперативно решаются все совместные вопросы», — поприветствовал Текслер нового начальника областного управления СКР.

Колбасин ранее занимал должность заместителя руководителя управления СКР по региону. Текслер и Колбасин обсудили тему сохранения социальной стабильности в регионе, а также противодействия коррупции.

Кроме того, участники встречи поговорили о противодействии о противодействии преступности среди мигрантов. Текслер обратил внимание, что в регионе уделяется особое внимание миграционной политике. Ведется работа по наведению порядка в сфере трудовой миграции. В частности, он подчеркнул, что расширен запрет на привлечение иностранцев к работе на основании патентов.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с новым руководителем управления следственного комитета по Челябинской области Алексеем Колбасиным. Об этом 20 августа сообщили в пресс-службе правительства региона. «Вы хорошо знаете специфику региона, знакомы с коллективом, погружены в комплекс решаемых задач. Между правительством области и силовыми структурами налажено конструктивное сотрудничество, в рамках которого эффективно и оперативно решаются все совместные вопросы», — поприветствовал Текслер нового начальника областного управления СКР. Колбасин ранее занимал должность заместителя руководителя управления СКР по региону. Текслер и Колбасин обсудили тему сохранения социальной стабильности в регионе, а также противодействия коррупции. Кроме того, участники встречи поговорили о противодействии о противодействии преступности среди мигрантов. Текслер обратил внимание, что в регионе уделяется особое внимание миграционной политике. Ведется работа по наведению порядка в сфере трудовой миграции. В частности, он подчеркнул, что расширен запрет на привлечение иностранцев к работе на основании патентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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