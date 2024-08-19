Челябинский губернатор встретился с новым начальником управления СК Колбасиным

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с новым руководителем управления следственного комитета по Челябинской области Алексеем Колбасиным. Об этом 20 августа сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Вы хорошо знаете специфику региона, знакомы с коллективом, погружены в комплекс решаемых задач. Между правительством области и силовыми структурами налажено конструктивное сотрудничество, в рамках которого эффективно и оперативно решаются все совместные вопросы», — поприветствовал Текслер нового начальника областного управления СКР.
Колбасин ранее занимал должность заместителя руководителя управления СКР по региону. Текслер и Колбасин обсудили тему сохранения социальной стабильности в регионе, а также противодействия коррупции.
Кроме того, участники встречи поговорили о противодействии о противодействии преступности среди мигрантов. Текслер обратил внимание, что в регионе уделяется особое внимание миграционной политике. Ведется работа по наведению порядка в сфере трудовой миграции. В частности, он подчеркнул, что расширен запрет на привлечение иностранцев к работе на основании патентов.
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