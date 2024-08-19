В Екатеринбурге рядом с парком РТИ снесут восемь домов

20 августа 2024 в 12:06 Размер текста - 17 +

Проект реализуют до 2030 года Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Администрация Екатеринбурга разрешила снести восемь домов возле парка РТИ ради строительства трех высоток. Речь идет о границах переулка Рижского — ул. Титова — ул. Военной — ул. Агрономической. Постановление об этом подписал мэр Алексей Орлов. Согласно документации, под снос пойдут дома № 3, 5 и 5а по улице Агрономической, а также № 6а, 8а, 10, 10а, 12 по Рижской. Общая площадь нового жилья составит 59648,7 квадратного метра с подземным паркингом на 286 машиномест. К одной из высоток будет пристроен детский сад на 100 мест. Реализация проекта предусмотрена до 2030 года. Строительство будет осуществляться в три очереди. Для начала рабочие построят свечку с подземной парковкой с благоустройством дворовых территорий. Во вторую очередь войдет строительство дома и организация внутриквартальных проездов. Третья очередь включает в себя возведение третьего дома с детсадом и подземным паркингом. Ранее URA.RU писало, что на месте полузаброшенного стадиона в парке РТИ появится жилье. По словам депутата гордумы Дмитрия Сергина, там появятся школа настольного тенниса и бокса, а Легкоатлетический стадион и футбольное поле в этом месте исчезнут. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрация Екатеринбурга разрешила снести восемь домов возле парка РТИ ради строительства трех высоток. Речь идет о границах переулка Рижского — ул. Титова — ул. Военной — ул. Агрономической. Постановление об этом подписал мэр Алексей Орлов. Согласно документации, под снос пойдут дома № 3, 5 и 5а по улице Агрономической, а также № 6а, 8а, 10, 10а, 12 по Рижской. Общая площадь нового жилья составит 59648,7 квадратного метра с подземным паркингом на 286 машиномест. К одной из высоток будет пристроен детский сад на 100 мест. Реализация проекта предусмотрена до 2030 года. Строительство будет осуществляться в три очереди. Для начала рабочие построят свечку с подземной парковкой с благоустройством дворовых территорий. Во вторую очередь войдет строительство дома и организация внутриквартальных проездов. Третья очередь включает в себя возведение третьего дома с детсадом и подземным паркингом. Ранее URA.RU писало, что на месте полузаброшенного стадиона в парке РТИ появится жилье. По словам депутата гордумы Дмитрия Сергина, там появятся школа настольного тенниса и бокса, а Легкоатлетический стадион и футбольное поле в этом месте исчезнут.