18 апреля 2024

Депутат: стадион РТИ в Екатеринбурге застроят жильем. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Орлов на стадионе РТИ. Екатеринбург, стадион рти
Строительство одобрили на заседании городской комиссии по правилам землепользования и застройки Фото:

В Екатеринбурге на месте полузаброшенного стадиона в парке РТИ появится жилье. Об этом рассказал депутат гордумы Дмитрий Сергин по итогам заседания городской комиссии по правилам землепользования и застройки.

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«Наконец-то начинается „движуха“ по парку-стадиону РТИ. Появятся: школа настольного тенниса и бокса, а также детский сад. Легкоатлетический стадион и футбольное поле в этом месте исчезнут <…> навсегда. Появится жилье, куда ж без него. Как говорят — красивое», — пояснил Сергин на своей странице соцсети «ВКонтакте». В разговоре с URA.RU депутат уточнил, что поменять статус участка мэрию попросило ООО «Бэст-строй».

Среди учредителей компании — девелопер Геннадий Черных (Prinzip). Он выкупил два участка в парке РТИ у застройщика Александра Панкратова в прошлом году. Черных вложится в строительство муниципальной школы бокса, а УГМК (по инициативе экс-гендиректора Андрея Козицына) поможет мэрии со школой тенниса.

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В Екатеринбурге на месте полузаброшенного стадиона в парке РТИ появится жилье. Об этом рассказал депутат гордумы Дмитрий Сергин по итогам заседания городской комиссии по правилам землепользования и застройки. «Наконец-то начинается „движуха“ по парку-стадиону РТИ. Появятся: школа настольного тенниса и бокса, а также детский сад. Легкоатлетический стадион и футбольное поле в этом месте исчезнут <…> навсегда. Появится жилье, куда ж без него. Как говорят — красивое», — пояснил Сергин на своей странице соцсети «ВКонтакте». В разговоре с URA.RU депутат уточнил, что поменять статус участка мэрию попросило ООО «Бэст-строй». Среди учредителей компании — девелопер Геннадий Черных (Prinzip). Он выкупил два участка в парке РТИ у застройщика Александра Панкратова в прошлом году. Черных вложится в строительство муниципальной школы бокса, а УГМК (по инициативе экс-гендиректора Андрея Козицына) поможет мэрии со школой тенниса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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