Общество ЖКХ и Городская среда Депутат: стадион РТИ в Екатеринбурге застроят жильем. Скрин 19 апреля 2024 в 14:52 Размер текста - 17 + Строительство одобрили на заседании городской комиссии по правилам землепользования и застройки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге на месте полузаброшенного стадиона в парке РТИ появится жилье. Об этом рассказал депутат гордумы Дмитрий Сергин по итогам заседания городской комиссии по правилам землепользования и застройки. Новость по теме Товарищ экс-мэра Екатеринбурга удачно вышел в кэш: помог бизнесмен, готовящий стройку с Козицыным «Наконец-то начинается „движуха“ по парку-стадиону РТИ. Появятся: школа настольного тенниса и бокса, а также детский сад. Легкоатлетический стадион и футбольное поле в этом месте исчезнут <…> навсегда. Появится жилье, куда ж без него. Как говорят — красивое», — пояснил Сергин на своей странице соцсети «ВКонтакте». В разговоре с URA.RU депутат уточнил, что поменять статус участка мэрию попросило ООО «Бэст-строй». Среди учредителей компании — девелопер Геннадий Черных (Prinzip). Он выкупил два участка в парке РТИ у застройщика Александра Панкратова в прошлом году. Черных вложится в строительство муниципальной школы бокса, а УГМК (по инициативе экс-гендиректора Андрея Козицына) поможет мэрии со школой тенниса. страница Дмитрия Сергина соцсети «ВКонтакте» Скрин: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге на месте полузаброшенного стадиона в парке РТИ появится жилье. Об этом рассказал депутат гордумы Дмитрий Сергин по итогам заседания городской комиссии по правилам землепользования и застройки. «Наконец-то начинается „движуха“ по парку-стадиону РТИ. Появятся: школа настольного тенниса и бокса, а также детский сад. Легкоатлетический стадион и футбольное поле в этом месте исчезнут <…> навсегда. Появится жилье, куда ж без него. Как говорят — красивое», — пояснил Сергин на своей странице соцсети «ВКонтакте». В разговоре с URA.RU депутат уточнил, что поменять статус участка мэрию попросило ООО «Бэст-строй». Среди учредителей компании — девелопер Геннадий Черных (Prinzip). Он выкупил два участка в парке РТИ у застройщика Александра Панкратова в прошлом году. Черных вложится в строительство муниципальной школы бокса, а УГМК (по инициативе экс-гендиректора Андрея Козицына) поможет мэрии со школой тенниса. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям