В Екатеринбурге на месте полузаброшенного стадиона в парке РТИ появится жилье. Об этом рассказал депутат гордумы Дмитрий Сергин по итогам заседания городской комиссии по правилам землепользования и застройки.
«Наконец-то начинается „движуха“ по парку-стадиону РТИ. Появятся: школа настольного тенниса и бокса, а также детский сад. Легкоатлетический стадион и футбольное поле в этом месте исчезнут <…> навсегда. Появится жилье, куда ж без него. Как говорят — красивое», — пояснил Сергин на своей странице соцсети «ВКонтакте». В разговоре с URA.RU депутат уточнил, что поменять статус участка мэрию попросило ООО «Бэст-строй».
Среди учредителей компании — девелопер Геннадий Черных (Prinzip). Он выкупил два участка в парке РТИ у застройщика Александра Панкратова в прошлом году. Черных вложится в строительство муниципальной школы бокса, а УГМК (по инициативе экс-гендиректора Андрея Козицына) поможет мэрии со школой тенниса.
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