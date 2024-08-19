Екатеринбургский боец СВО получил 1,5 млн рублей после жалобы в прокуратуру

Боец СВО из Екатеринбурга получил выплаты на сумму более 1,5 миллионов рублей после того, как его делом занялась военная прокуратура России. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Участник СВО из Екатеринбурга длительное время не получал денежное довольствие в полном объеме. Образовавшаяся перед ним задолженность превысила 1,5 млн рублей», — говорится в сообщении.
Солдат пожаловался в военную прокуратуру Объединенной группировки войск (сил), где обнаружили, что материальное обеспечение боец получал с нарушением. В адрес его командования было внесено представление об устранении нарушений закона, в итоге свердловчанину выплатили весь долг — свыше полутора миллионов рублей.
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