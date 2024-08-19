19 августа 2024

В Перми перед судом предстанет поджигатель жилых домов

© Служба новостей «URA.RU»
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Два дома в Мулянке сгорели полностью
Два дома в Мулянке сгорели полностью Фото:

В Пермском крае перед судом предстанет поджигатель жилых домов. Мужчина обвиняется в умышленном уничтожении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и покушении на умышленное уничтожение имущества (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ), сообщается на сайте краевой прокуратуры.

«В Пермском районе в суд направлено уголовное дело в отношении поджигателя жилых домов», — сказано на сайте прокуратуры. В сентябре 2023 года злоумышленник с помощью бутылки с бензином поджег жилые дома в поселке Мулянка.

В результате поджога два дома сгорели полностью. Еще один удалось потушить благодаря совместным усилиям местных жителей и сотрудников пожарной части. Причиненный гражданам ущерб от действий обвиняемого оценивается в 6 млн рублей.

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В Пермском крае перед судом предстанет поджигатель жилых домов. Мужчина обвиняется в умышленном уничтожении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и покушении на умышленное уничтожение имущества (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ), сообщается на сайте краевой прокуратуры. «В Пермском районе в суд направлено уголовное дело в отношении поджигателя жилых домов», — сказано на сайте прокуратуры. В сентябре 2023 года злоумышленник с помощью бутылки с бензином поджег жилые дома в поселке Мулянка. В результате поджога два дома сгорели полностью. Еще один удалось потушить благодаря совместным усилиям местных жителей и сотрудников пожарной части. Причиненный гражданам ущерб от действий обвиняемого оценивается в 6 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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