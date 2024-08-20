В Сатке подтвердили выселение секции единоборств на теннисный корт

21 августа 2024 в 11:18 Размер текста - 17 +

В администрации заявили, что для секции созданы все условия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сатке Челябинской области подтвердили выселение секции единоборств в другие здание на территорию теннисного корта. Об этом URA.RU сообщил начальник управления по физической культуре и спорту района Юрий Люнгвиц. «Занимающимся единоборствами детям не ухудшили условия для тренировочного процесса и тем более никто не оставил занимающихся и тренерский состав „на улице“. Созданы все условия для полноценного тренировочного и соревновательного процессов», — рассказал URA.RU Люнгвиц. Начальник управления пояснил, что после переезда секции единоборств размещение секций будет следующим: в комплексной спортивной школе будут заниматься волейболом, баскетболом, боксом, также он будет площадкой для объединения циркового искусства. В спортшколе «Магнезит» останутся все секции, также там будут заниматься девичья и ветеранская сборные по волейболу. В спортшколе имени Гундарцева остаются все секции, а часть корта, которая задействована мало, отводится под занятия единоборствами. «До сентября 2017 года на территории Комплексной спортивной школы занимались 180 баскетболистов, 150 волейболистов и 100 футболистов, для чего и создавалась школа. Еженедельно проходили муниципальные и областные соревнования, но с сентября 2017 года, когда была создана школа единоборств, все занимающиеся остались без игрового спортивного зала. Вследствие чего на сегодняшний день мы практически потеряли эти виды спорта», — уточнил Люнгвиц. Кроме того, по поручению губернатора региона в Сатке выделена дополнительная ставка тренера по баскетболу, он приступит к работе в 2025 году. Выделены деньги на инвентарь и оборудование. Люнгвиц добавил, что при объезде спортивных объектов обнаружилось, что синтетические маты портят деревянные полы спорткомплекса. Поэтому секцию единоборств переводят на теннисный корт, где температура помещений соответствует норме и есть большие раздевалки. Туда переведут переходит семь тренеров и около 270 воспитанников. Это позволит также вернуть на территорию спортшколы областные и муниципальные соревнования по боксу, которые проводились ранее. Ранее жители Сатки создали петицию с просьбой не переносить секцию единоборств на территорию теннисного корта. Они заявили, что это место невозможно переоборудовать для занятий единоборств и потребовали вернуть единственное место для тренировок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сатке Челябинской области подтвердили выселение секции единоборств в другие здание на территорию теннисного корта. Об этом URA.RU сообщил начальник управления по физической культуре и спорту района Юрий Люнгвиц. «Занимающимся единоборствами детям не ухудшили условия для тренировочного процесса и тем более никто не оставил занимающихся и тренерский состав „на улице“. Созданы все условия для полноценного тренировочного и соревновательного процессов», — рассказал URA.RU Люнгвиц. Начальник управления пояснил, что после переезда секции единоборств размещение секций будет следующим: в комплексной спортивной школе будут заниматься волейболом, баскетболом, боксом, также он будет площадкой для объединения циркового искусства. В спортшколе «Магнезит» останутся все секции, также там будут заниматься девичья и ветеранская сборные по волейболу. В спортшколе имени Гундарцева остаются все секции, а часть корта, которая задействована мало, отводится под занятия единоборствами. «До сентября 2017 года на территории Комплексной спортивной школы занимались 180 баскетболистов, 150 волейболистов и 100 футболистов, для чего и создавалась школа. Еженедельно проходили муниципальные и областные соревнования, но с сентября 2017 года, когда была создана школа единоборств, все занимающиеся остались без игрового спортивного зала. Вследствие чего на сегодняшний день мы практически потеряли эти виды спорта», — уточнил Люнгвиц. Кроме того, по поручению губернатора региона в Сатке выделена дополнительная ставка тренера по баскетболу, он приступит к работе в 2025 году. Выделены деньги на инвентарь и оборудование. Люнгвиц добавил, что при объезде спортивных объектов обнаружилось, что синтетические маты портят деревянные полы спорткомплекса. Поэтому секцию единоборств переводят на теннисный корт, где температура помещений соответствует норме и есть большие раздевалки. Туда переведут переходит семь тренеров и около 270 воспитанников. Это позволит также вернуть на территорию спортшколы областные и муниципальные соревнования по боксу, которые проводились ранее. Ранее жители Сатки создали петицию с просьбой не переносить секцию единоборств на территорию теннисного корта. Они заявили, что это место невозможно переоборудовать для занятий единоборств и потребовали вернуть единственное место для тренировок.