21 августа 2024

В ХМАО врачи спасли пациента, на которого упала катушка весом в полтонны

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи сделали несколько операций на лице пациента, на которого упала катушка весом в полтонны
Врачи сделали несколько операций на лице пациента, на которого упала катушка весом в полтонны Фото:

Врачи Когалымской городской больницы в ХМАО спасли югорчанина, на которого с лестницы упала катушка весом в 500 килограммов. Мужчина получил переломы лицевых костей. Об этом сообщил депздрав ХМАО на своем сайте.

«Он получил серьезные повреждения челюстно-лицевой области, включая переломы нижней и верхней челюстей, а также трещину лобной кости. Травматолог Куткелди Бекбосунович провел несколько операций по ушиванию мягких тканей, включая раны верхней губы и челюсти, а также ушной раковины и брови. Стоматолог-хирург Арслан Абакаров выполнил двучелюстное шинирование по методике Васильева, а ЛОР-врач Султанат Демирбекова провела тампонаду носовых ходов», — следует из сообщения.

После операций пациента перевели в реанимацию. После того как состояние югорчанина стабилизировалась, его доставили в Сургутскую травматологическую больницу для дальнейшего лечения.

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Врачи Когалымской городской больницы в ХМАО спасли югорчанина, на которого с лестницы упала катушка весом в 500 килограммов. Мужчина получил переломы лицевых костей. Об этом сообщил депздрав ХМАО на своем сайте. «Он получил серьезные повреждения челюстно-лицевой области, включая переломы нижней и верхней челюстей, а также трещину лобной кости. Травматолог Куткелди Бекбосунович провел несколько операций по ушиванию мягких тканей, включая раны верхней губы и челюсти, а также ушной раковины и брови. Стоматолог-хирург Арслан Абакаров выполнил двучелюстное шинирование по методике Васильева, а ЛОР-врач Султанат Демирбекова провела тампонаду носовых ходов», — следует из сообщения. После операций пациента перевели в реанимацию. После того как состояние югорчанина стабилизировалась, его доставили в Сургутскую травматологическую больницу для дальнейшего лечения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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