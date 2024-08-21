В ХМАО врачи спасли пациента, на которого упала катушка весом в полтонны

Врачи Когалымской городской больницы в ХМАО спасли югорчанина, на которого с лестницы упала катушка весом в 500 килограммов. Мужчина получил переломы лицевых костей. Об этом сообщил депздрав ХМАО на своем сайте.
«Он получил серьезные повреждения челюстно-лицевой области, включая переломы нижней и верхней челюстей, а также трещину лобной кости. Травматолог Куткелди Бекбосунович провел несколько операций по ушиванию мягких тканей, включая раны верхней губы и челюсти, а также ушной раковины и брови. Стоматолог-хирург Арслан Абакаров выполнил двучелюстное шинирование по методике Васильева, а ЛОР-врач Султанат Демирбекова провела тампонаду носовых ходов», — следует из сообщения.
После операций пациента перевели в реанимацию. После того как состояние югорчанина стабилизировалась, его доставили в Сургутскую травматологическую больницу для дальнейшего лечения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!