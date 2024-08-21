В Свердловской области стало больше опасных преступников

22 августа 2024 в 11:56 Размер текста - 17 +

В регионе зафиксировали более 28 тысяч преступлений Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Свердловской области за последние семь месяцев выросло число тяжких и особо тяжких преступлений — на 4,4% и 24,6% соответственно. За этот промежуток закон преступили 28215 раз, однако общее количество деяний стало меньше на 3,7%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. «К категории небольшой тяжести относятся 46,9% преступлений, а 30,9% являются тяжкими или особо тяжкими. На 15,3% сократилось число зарегистрированных преступлений, относящихся к категории средней тяжести, на 5,7% — преступлений небольшой тяжести, и, напротив, на 4,4% возросло число тяжких и 24,6% особо тяжких», — следует из сообщения. Всего в результате преступлений с начала года зафиксированы 334 смерти, а 525 человек получили тяжкий вред. «На сельскую местность приходятся 24,6% погибших и 24,4% пострадавших», — отметили в ведомстве. Средний Урал попал на 11-е место по количеству зарегистрированных преступлений за первые полгода 2024-го. В прошлом году в аналогичном рейтинге регион был на девятом месте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области за последние семь месяцев выросло число тяжких и особо тяжких преступлений — на 4,4% и 24,6% соответственно. За этот промежуток закон преступили 28215 раз, однако общее количество деяний стало меньше на 3,7%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. «К категории небольшой тяжести относятся 46,9% преступлений, а 30,9% являются тяжкими или особо тяжкими. На 15,3% сократилось число зарегистрированных преступлений, относящихся к категории средней тяжести, на 5,7% — преступлений небольшой тяжести, и, напротив, на 4,4% возросло число тяжких и 24,6% особо тяжких», — следует из сообщения. Всего в результате преступлений с начала года зафиксированы 334 смерти, а 525 человек получили тяжкий вред. «На сельскую местность приходятся 24,6% погибших и 24,4% пострадавших», — отметили в ведомстве. Средний Урал попал на 11-е место по количеству зарегистрированных преступлений за первые полгода 2024-го. В прошлом году в аналогичном рейтинге регион был на девятом месте.