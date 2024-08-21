21 августа 2024

«Роснефть» сменила учредителя в дочерней компании в ХМАО

«Роснефть» сменила учредителя завода по изоляции труб в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО сменился владелец завода "Роснефти"
В ХМАО сменился владелец завода "Роснефти" Фото:

Завод антикоррозийной изоляции труб и деталей трубопроводов «Юкорт» в ХМАО, входящий в структуру «Роснефти», сменил учредителя. Этим летом предприятие перешло от одного дочернего общества нефтяной компании, «РН-Сервис», к другому. В настоящее время владельцем завода числится «РН-Актив». 

«Компания „РН-Сервис“ вышла из состава учредителей ООО „Юкорт“. С июля 2024 владельцем завода является ООО „РН-Актив“», — указано в Едином госреестре юридических лиц. 

Завод расположен в Нефтеюганском районе ХМАО. Управляющей компанией предприятия выступает «РН-Ремонт НПО», также принадлежащая «Роснефти». Агентство направило в ООО «Юкорт» запрос. На момент публикации новости ответ не поступил.

 Ранее URA.RU писало, что «Роснефть»» назначила генерального директора крупнейшей «дочки» в ХМАО. Компанию «РН-Юганскнефтегаз» возглавил Александр Шиманский.

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Завод антикоррозийной изоляции труб и деталей трубопроводов «Юкорт» в ХМАО, входящий в структуру «Роснефти», сменил учредителя. Этим летом предприятие перешло от одного дочернего общества нефтяной компании, «РН-Сервис», к другому. В настоящее время владельцем завода числится «РН-Актив».  «Компания „РН-Сервис“ вышла из состава учредителей ООО „Юкорт“. С июля 2024 владельцем завода является ООО „РН-Актив“», — указано в Едином госреестре юридических лиц.  Завод расположен в Нефтеюганском районе ХМАО. Управляющей компанией предприятия выступает «РН-Ремонт НПО», также принадлежащая «Роснефти». Агентство направило в ООО «Юкорт» запрос. На момент публикации новости ответ не поступил.  Ранее URA.RU писало, что «Роснефть»» назначила генерального директора крупнейшей «дочки» в ХМАО. Компанию «РН-Юганскнефтегаз» возглавил Александр Шиманский.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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