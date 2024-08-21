«Роснефть» сменила учредителя в дочерней компании в ХМАО

Завод антикоррозийной изоляции труб и деталей трубопроводов «Юкорт» в ХМАО, входящий в структуру «Роснефти», сменил учредителя. Этим летом предприятие перешло от одного дочернего общества нефтяной компании, «РН-Сервис», к другому. В настоящее время владельцем завода числится «РН-Актив».
«Компания „РН-Сервис“ вышла из состава учредителей ООО „Юкорт“. С июля 2024 владельцем завода является ООО „РН-Актив“», — указано в Едином госреестре юридических лиц.
Завод расположен в Нефтеюганском районе ХМАО. Управляющей компанией предприятия выступает «РН-Ремонт НПО», также принадлежащая «Роснефти». Агентство направило в ООО «Юкорт» запрос. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что «Роснефть»» назначила генерального директора крупнейшей «дочки» в ХМАО. Компанию «РН-Юганскнефтегаз» возглавил Александр Шиманский.
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