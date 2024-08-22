В Пермском крае умер бывший замначальника полиции Губахи

Прощание состоится в понедельник у отдела полиции
В Губахе Пермского края ушел из жизни подполковник полиции Олег Шишмаков. До выхода на пенсию в 2022 году он служил заместителем начальника городской полиции. Информацию URA.RU подтвердили в полиции Губахи.
«Олег Аркадьевич ушел на пенсию летом 2022 года в звании подполковника. Работал замначальника полиции», — рассказал собеседник агентства.
Умер Олег Шишмаков 22 августа. Церемония прощания пройдет в понедельник около отдела полиции Губахи.
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