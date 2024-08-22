22 августа 2024

В Пермском крае умер бывший замначальника полиции Губахи

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание состоится в понедельник у отдела полиции
Прощание состоится в понедельник у отдела полиции Фото:

В Губахе Пермского края ушел из жизни подполковник полиции Олег Шишмаков. До выхода на пенсию в 2022 году он служил заместителем начальника городской полиции. Информацию URA.RU подтвердили в полиции Губахи.

«Олег Аркадьевич ушел на пенсию летом 2022 года в звании подполковника. Работал замначальника полиции», — рассказал собеседник агентства.

Умер Олег Шишмаков 22 августа. Церемония прощания пройдет в понедельник около отдела полиции Губахи.

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В Губахе Пермского края ушел из жизни подполковник полиции Олег Шишмаков. До выхода на пенсию в 2022 году он служил заместителем начальника городской полиции. Информацию URA.RU подтвердили в полиции Губахи. «Олег Аркадьевич ушел на пенсию летом 2022 года в звании подполковника. Работал замначальника полиции», — рассказал собеседник агентства. Умер Олег Шишмаков 22 августа. Церемония прощания пройдет в понедельник около отдела полиции Губахи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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