23 августа 2024

Семья с младенцем, которую не пустили в самолет, ночует в аэропорту Кольцово

© Служба новостей «URA.RU»
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Ожидается, что семья улетит из Екатеринбурга ранним утром 25 августа
Ожидается, что семья улетит из Екатеринбурга ранним утром 25 августа Фото:

Семья из Москвы, которых 23 августа не пустили на самолет в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, смогут улететь домой утром 25 августа — друзья помогли им купить билеты. Однако паре с 10-месячным ребенком придется ночевать в помещении воздушной гавани, так как вылет запланирован на ранее утро, сообщили супруги.

«Мы кое-как нашли деньги на гостиницу „Урал“, чтобы переночевать и привести себя в порядок, а также искупать ребенка… Сегодня в 12:00 выехали и отправились за вещами в камеру хранения. Будем ночевать в аэропорту, потому что вылет только в 06:00», — рассказали они Е1.ru.

Пассажиры не смогли предъявить свидетельство о рождении ребенка перед пересадкой — его оставили в чемодане, в результате чего пару не пустили на самолет. По их словам, сотрудники аэропорта ввели их в заблуждение, сказав на стойке регистрации, что документ больше не понадобится.

Однако в самом Кольцово заявили, что такую информацию во время регистрации им не говорили. В авиакомпании «Аэрофлот», на чей самолет не пустили семью, заявили, что они не прошли досмотр и проверку документов в «стерильную» зону аэровокзала, из-за чего не попали на посадку.

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Семья из Москвы, которых 23 августа не пустили на самолет в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, смогут улететь домой утром 25 августа — друзья помогли им купить билеты. Однако паре с 10-месячным ребенком придется ночевать в помещении воздушной гавани, так как вылет запланирован на ранее утро, сообщили супруги. «Мы кое-как нашли деньги на гостиницу „Урал“, чтобы переночевать и привести себя в порядок, а также искупать ребенка… Сегодня в 12:00 выехали и отправились за вещами в камеру хранения. Будем ночевать в аэропорту, потому что вылет только в 06:00», — рассказали они Е1.ru. Пассажиры не смогли предъявить свидетельство о рождении ребенка перед пересадкой — его оставили в чемодане, в результате чего пару не пустили на самолет. По их словам, сотрудники аэропорта ввели их в заблуждение, сказав на стойке регистрации, что документ больше не понадобится. Однако в самом Кольцово заявили, что такую информацию во время регистрации им не говорили. В авиакомпании «Аэрофлот», на чей самолет не пустили семью, заявили, что они не прошли досмотр и проверку документов в «стерильную» зону аэровокзала, из-за чего не попали на посадку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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