Семья с младенцем, которую не пустили в самолет, ночует в аэропорту Кольцово

Семья из Москвы, которых 23 августа не пустили на самолет в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, смогут улететь домой утром 25 августа — друзья помогли им купить билеты. Однако паре с 10-месячным ребенком придется ночевать в помещении воздушной гавани, так как вылет запланирован на ранее утро, сообщили супруги.
«Мы кое-как нашли деньги на гостиницу „Урал“, чтобы переночевать и привести себя в порядок, а также искупать ребенка… Сегодня в 12:00 выехали и отправились за вещами в камеру хранения. Будем ночевать в аэропорту, потому что вылет только в 06:00», — рассказали они Е1.ru.
Пассажиры не смогли предъявить свидетельство о рождении ребенка перед пересадкой — его оставили в чемодане, в результате чего пару не пустили на самолет. По их словам, сотрудники аэропорта ввели их в заблуждение, сказав на стойке регистрации, что документ больше не понадобится.
Однако в самом Кольцово заявили, что такую информацию во время регистрации им не говорили. В авиакомпании «Аэрофлот», на чей самолет не пустили семью, заявили, что они не прошли досмотр и проверку документов в «стерильную» зону аэровокзала, из-за чего не попали на посадку.
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