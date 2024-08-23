В Екатеринбурге семью с младенцем не пустили в самолет, они живут в аэропорту

23 августа 2024 в 18:29 Размер текста - 17 +

Семья не смогла улететь из-за отсутствия свидетельства о рождении ребенка Фото: Владимир Андреев © URA.RU В екатеринбургском аэропорту Кольцово семья с 10-месячным младенцем не попала на самолет, так как не смогла предъявить свидетельство о рождении ребенка перед посадкой — его оставили в чемодане. Как утверждают пассажиры, сотрудники «Кольцово» ввели их в заблуждение, сказав на стойке регистрации, что документ больше не понадобится. При этом в пресс-службе воздушной гавани приводят свою версию произошедшего. «Контроль документа, на который приобретались авиабилеты, в ходе предполетных процедур — требование законодательства. Пассажиры пришли на стойку с документами на ребенка в чемодане, предъявили их агенту по регистрации и после получения посадочных талонов убрали обратно в чемодан. Агент по регистрации не сообщала пассажирам, что свидетельство о рождении им больше не понадобиться. Это подтверждается средствами аудиовизуального контроля», — пояснили в Кольцово. В «Аэрофлоте» подчеркнули, ссылаясь на видеокамеры, что семья не прошла досмотр и проверку документов в «стерильную» зону аэровокзала, из-за чего не попала на посадку. В обеих организация напоминают, что контроль документа на который покупается билет и его предоставление на этапе посадки необходимы всегда. Ранее пьяного мужчину не пустили на самолет из Екатеринбурга в Хабаровск, из-за чего он решил сообщить о ложном минировании рейса. Борту пришлось отправиться обратно на вынужденную посадку, а мужчину вскоре задержали силовики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В екатеринбургском аэропорту Кольцово семья с 10-месячным младенцем не попала на самолет, так как не смогла предъявить свидетельство о рождении ребенка перед посадкой — его оставили в чемодане. Как утверждают пассажиры, сотрудники «Кольцово» ввели их в заблуждение, сказав на стойке регистрации, что документ больше не понадобится. При этом в пресс-службе воздушной гавани приводят свою версию произошедшего. «Контроль документа, на который приобретались авиабилеты, в ходе предполетных процедур — требование законодательства. Пассажиры пришли на стойку с документами на ребенка в чемодане, предъявили их агенту по регистрации и после получения посадочных талонов убрали обратно в чемодан. Агент по регистрации не сообщала пассажирам, что свидетельство о рождении им больше не понадобиться. Это подтверждается средствами аудиовизуального контроля», — пояснили в Кольцово. В «Аэрофлоте» подчеркнули, ссылаясь на видеокамеры, что семья не прошла досмотр и проверку документов в «стерильную» зону аэровокзала, из-за чего не попала на посадку. В обеих организация напоминают, что контроль документа на который покупается билет и его предоставление на этапе посадки необходимы всегда. Ранее пьяного мужчину не пустили на самолет из Екатеринбурга в Хабаровск, из-за чего он решил сообщить о ложном минировании рейса. Борту пришлось отправиться обратно на вынужденную посадку, а мужчину вскоре задержали силовики.