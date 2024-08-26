Shot: экс-замминистра энергетики задержан в Москве

Петр Бобылев задержан в Москве
Бывший заместитель министра энергетики Петр Бобылев задержан в Москве. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«В Москве задержан экс-замминистра энергетики РФ Петр Бобылев, сейчас он возглавляет Департамент развития угольной промышленности тоже в Минэнерго», — сообщает канал. Авторы не уточнили причину задержания.
Корреспондент URA.RU направил запрос в Следственный комитет РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.
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