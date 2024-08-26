Shot: экс-замминистра энергетики задержан в Москве

26 августа 2024 в 14:52 Размер текста - 17 +

Петр Бобылев задержан в Москве Фото: Ministry of Energy Russia/Globallookpress Бывший заместитель министра энергетики Петр Бобылев задержан в Москве. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «В Москве задержан экс-замминистра энергетики РФ Петр Бобылев, сейчас он возглавляет Департамент развития угольной промышленности тоже в Минэнерго», — сообщает канал. Авторы не уточнили причину задержания. Корреспондент URA.RU направил запрос в Следственный комитет РФ для уточнения информации. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший заместитель министра энергетики Петр Бобылев задержан в Москве. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «В Москве задержан экс-замминистра энергетики РФ Петр Бобылев, сейчас он возглавляет Департамент развития угольной промышленности тоже в Минэнерго», — сообщает канал. Авторы не уточнили причину задержания. Корреспондент URA.RU направил запрос в Следственный комитет РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.