Ижевский девелопер «Федерация» готовится построить жилой комплекс Vetlan в Перми

27 августа 2024 в 03:50 Размер текста - 17 +

Компания планирует застроить почти пять гектаров в Мотовилихе Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Удмуртский застройщик «Федерация», недавно зашедший на пермский рынок, собирается заняться возведением своего первого жилкомплекса в прикамской столице. Представители компании уточнили, что новый квартал, который назовут Vetlan, будут строить на улице Ивана Франко. «ГК „Федерация“ получила положительное заключение экспертизы на проект жилого комплекса Vetlan по улице Ивана Франко в микрорайоне Вышка II. Планируется квартальная застройка из семи домов. Три из них будут многоподъездными, а четыре — в формате урбан-вилл (малоэтажные дома с общим входом, рассчитанные на ограниченное число квартир)», — на данные девелопера ссылается «Коммерсант-Прикамье». Разрешение на строительство ЖК уже получено. В сентябре планируют запустить продажи. ГК была образована в 2015 году. Ее возглавляет Алексей Ехлаков. Согласно открытым данным, «Федерация» за время работы ввела в эксплуатацию более 100 тысяч квадратных метров жилья. На официальном сайте компании написано, что в данный момент строители занимаются возведением пермского дома «Собрание», два других объекта расположены в Ижевске. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Удмуртский застройщик «Федерация», недавно зашедший на пермский рынок, собирается заняться возведением своего первого жилкомплекса в прикамской столице. Представители компании уточнили, что новый квартал, который назовут Vetlan, будут строить на улице Ивана Франко. «ГК „Федерация“ получила положительное заключение экспертизы на проект жилого комплекса Vetlan по улице Ивана Франко в микрорайоне Вышка II. Планируется квартальная застройка из семи домов. Три из них будут многоподъездными, а четыре — в формате урбан-вилл (малоэтажные дома с общим входом, рассчитанные на ограниченное число квартир)», — на данные девелопера ссылается «Коммерсант-Прикамье». Разрешение на строительство ЖК уже получено. В сентябре планируют запустить продажи. ГК была образована в 2015 году. Ее возглавляет Алексей Ехлаков. Согласно открытым данным, «Федерация» за время работы ввела в эксплуатацию более 100 тысяч квадратных метров жилья. На официальном сайте компании написано, что в данный момент строители занимаются возведением пермского дома «Собрание», два других объекта расположены в Ижевске.