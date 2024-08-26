26 августа 2024

Стрелявшим в студента УрФУ продлили арест

© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее Валерию Волкову также продлили срок ареста
Ранее Валерию Волкову также продлили срок ареста Фото:

Бекзоду Камилову и Валерию Волкову, которых обвинили в нападении с оружием на студента Уральского федерального университета (УрФУ), продлили арест до 30 октября 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Кировского районного суда Екатеринбурга.

«Суд продлил срок содержания под стражей Бекзоду Камилову и Валерию Волкову по 30 октября 2024 года. Органами предварительного следствия Камилов Б.Ш. и Волков В.А. обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 162, ч. 3 ст. 30 — п. „е“, „ж“, „з“, „и“ ч. 2 ст. 105 УК РФ», — говорится в группе суда в соцсети «ВКонтакте».

Конфликт возле УрФУ произошел 30 ноября 2023 года. По версии следствия, Волков и Камилов пытались отобрать 500 рублей у студента. Когда молодой человек отказался, то один из них выстрелил ему в лицо из пневматического пистолета, поранив щеку. Полицейские вскоре задержали злоумышленников, после чего против них возбудили уголовное дело. Арест для подозреваемых уже продляли зимой.

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Бекзоду Камилову и Валерию Волкову, которых обвинили в нападении с оружием на студента Уральского федерального университета (УрФУ), продлили арест до 30 октября 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Кировского районного суда Екатеринбурга. «Суд продлил срок содержания под стражей Бекзоду Камилову и Валерию Волкову по 30 октября 2024 года. Органами предварительного следствия Камилов Б.Ш. и Волков В.А. обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 162, ч. 3 ст. 30 — п. „е“, „ж“, „з“, „и“ ч. 2 ст. 105 УК РФ», — говорится в группе суда в соцсети «ВКонтакте». Конфликт возле УрФУ произошел 30 ноября 2023 года. По версии следствия, Волков и Камилов пытались отобрать 500 рублей у студента. Когда молодой человек отказался, то один из них выстрелил ему в лицо из пневматического пистолета, поранив щеку. Полицейские вскоре задержали злоумышленников, после чего против них возбудили уголовное дело. Арест для подозреваемых уже продляли зимой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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