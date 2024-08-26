Стрелявшим в студента УрФУ продлили арест

Бекзоду Камилову и Валерию Волкову, которых обвинили в нападении с оружием на студента Уральского федерального университета (УрФУ), продлили арест до 30 октября 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Кировского районного суда Екатеринбурга.
«Суд продлил срок содержания под стражей Бекзоду Камилову и Валерию Волкову по 30 октября 2024 года. Органами предварительного следствия Камилов Б.Ш. и Волков В.А. обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 162, ч. 3 ст. 30 — п. „е“, „ж“, „з“, „и“ ч. 2 ст. 105 УК РФ», — говорится в группе суда в соцсети «ВКонтакте».
Конфликт возле УрФУ произошел 30 ноября 2023 года. По версии следствия, Волков и Камилов пытались отобрать 500 рублей у студента. Когда молодой человек отказался, то один из них выстрелил ему в лицо из пневматического пистолета, поранив щеку. Полицейские вскоре задержали злоумышленников, после чего против них возбудили уголовное дело. Арест для подозреваемых уже продляли зимой.
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