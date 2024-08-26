Челябинцев зовут ночью прыгнуть со скалы в парке, где погиб турист. Скрин

27 августа 2024 в 03:55 Размер текста - 17 +

Подобный эксперимент в экстрим-парке решили проводить не чаще одного раза в год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Экстрим-парк в Челябинской области приглашает желающих в ночь на 1 сентября прыгнуть со скалы. Мероприятие проводит парк Grifon на Айских притесах, где в прошлом году насмерть разбился турист из Перми. «Бывалые и любители прыжков со скалы, супер-крутая новость для вас. В ночь с субботы на воскресенье (с 31 по 1 сентября) мы организовываем ночные прыжки. Но берем только тех, кто уже прыгал!» — говорится на официальной странице экстрим-парка Grifon в социальной сети «ВКонтакте». Подобный эксперимент там решили проводить не чаще одного раза в год. В экстрим-парке на Айских притесах в Челябинской области 14 июля прошлого года произошла трагедия. Там погиб турист из Пермского края на аттракционе «зиплайн». Во время спуска на тросе запустили двух взрослых, чего делать было категорически нельзя, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Старшего инструктора веревочного парка в начале августа 2024 года приговорили к условному наказанию, сообщили в Саткинском городском суде. Стоимость прыжка в ночи — 6 000 рублей «GRIFON | Большие притесы» в социальной сети «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экстрим-парк в Челябинской области приглашает желающих в ночь на 1 сентября прыгнуть со скалы. Мероприятие проводит парк Grifon на Айских притесах, где в прошлом году насмерть разбился турист из Перми. «Бывалые и любители прыжков со скалы, супер-крутая новость для вас. В ночь с субботы на воскресенье (с 31 по 1 сентября) мы организовываем ночные прыжки. Но берем только тех, кто уже прыгал!» — говорится на официальной странице экстрим-парка Grifon в социальной сети «ВКонтакте». Подобный эксперимент там решили проводить не чаще одного раза в год. В экстрим-парке на Айских притесах в Челябинской области 14 июля прошлого года произошла трагедия. Там погиб турист из Пермского края на аттракционе «зиплайн». Во время спуска на тросе запустили двух взрослых, чего делать было категорически нельзя, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Старшего инструктора веревочного парка в начале августа 2024 года приговорили к условному наказанию, сообщили в Саткинском городском суде.