26 августа 2024

В Челябинской области летом зарплаты токарей превысили 181 тысячу рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЗАО Коелгамрамор. Село Коелга, Челябинская область, токарь, мраморные изделия, зао коелгамрамор
Челябинские токари летом стали одними из самых оплачиваемых специалистов Фото:

В Челябинской области с июля по август больше всех зарабатывали коммерческий, операционный директора и токари. Как 27 августа выяснили аналитики сервиса HeadHunter, доходы последних составили 181,9 тысячи рублей.

«Наибольшее вознаграждение за работу работодатели предлагали коммерческим и операционным директорам: порядка 200 тысяч рублей в каждой специализации. На втором месте по уровню дохода — токари, фрезеровщики и шлифовщики. Им готовы были предлагать 181,9 тысячи рублей», — отметили URA.RU в пресс-службе HeadHunter.

Доходы сварщиков составили 155 тысяч рублей, а финансовых директоров и геодезистов — 150 тысяч. От 130 до 134 тысяч рублей предлагали геологам, главным инженерам проектов, руководителям стройпроекта и риелторам.

В то же время был составлен список профессий с самыми низкими зарплатами в регионе. Наименьший доход был у дворников — 27,6 тысячи рублей, уборщиков — 30 тысяч рублей и воспитателей — 32 тысячи рублей.

Уровень зарплат зависит от дефицитности профессии и в меньшей степени от отрасли, отметили специалисты. Специальности с самой низкой оплатой обычно не требуют профессионального образования или специфических навыков. Низкие зарплаты педагогов и нянь объяснили тем, что основным работодателем для них является госсектор, где адаптация к рыночным условиям происходит медленно и зарплаты индексируются по плану один раз в год.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области с июля по август больше всех зарабатывали коммерческий, операционный директора и токари. Как 27 августа выяснили аналитики сервиса HeadHunter, доходы последних составили 181,9 тысячи рублей. «Наибольшее вознаграждение за работу работодатели предлагали коммерческим и операционным директорам: порядка 200 тысяч рублей в каждой специализации. На втором месте по уровню дохода — токари, фрезеровщики и шлифовщики. Им готовы были предлагать 181,9 тысячи рублей», — отметили URA.RU в пресс-службе HeadHunter. Доходы сварщиков составили 155 тысяч рублей, а финансовых директоров и геодезистов — 150 тысяч. От 130 до 134 тысяч рублей предлагали геологам, главным инженерам проектов, руководителям стройпроекта и риелторам. В то же время был составлен список профессий с самыми низкими зарплатами в регионе. Наименьший доход был у дворников — 27,6 тысячи рублей, уборщиков — 30 тысяч рублей и воспитателей — 32 тысячи рублей. Уровень зарплат зависит от дефицитности профессии и в меньшей степени от отрасли, отметили специалисты. Специальности с самой низкой оплатой обычно не требуют профессионального образования или специфических навыков. Низкие зарплаты педагогов и нянь объяснили тем, что основным работодателем для них является госсектор, где адаптация к рыночным условиям происходит медленно и зарплаты индексируются по плану один раз в год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...