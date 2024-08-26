В Челябинской области летом зарплаты токарей превысили 181 тысячу рублей

27 августа 2024 в 09:53 Размер текста - 17 +

Челябинские токари летом стали одними из самых оплачиваемых специалистов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области с июля по август больше всех зарабатывали коммерческий, операционный директора и токари. Как 27 августа выяснили аналитики сервиса HeadHunter, доходы последних составили 181,9 тысячи рублей. «Наибольшее вознаграждение за работу работодатели предлагали коммерческим и операционным директорам: порядка 200 тысяч рублей в каждой специализации. На втором месте по уровню дохода — токари, фрезеровщики и шлифовщики. Им готовы были предлагать 181,9 тысячи рублей», — отметили URA.RU в пресс-службе HeadHunter. Доходы сварщиков составили 155 тысяч рублей, а финансовых директоров и геодезистов — 150 тысяч. От 130 до 134 тысяч рублей предлагали геологам, главным инженерам проектов, руководителям стройпроекта и риелторам. В то же время был составлен список профессий с самыми низкими зарплатами в регионе. Наименьший доход был у дворников — 27,6 тысячи рублей, уборщиков — 30 тысяч рублей и воспитателей — 32 тысячи рублей. Уровень зарплат зависит от дефицитности профессии и в меньшей степени от отрасли, отметили специалисты. Специальности с самой низкой оплатой обычно не требуют профессионального образования или специфических навыков. Низкие зарплаты педагогов и нянь объяснили тем, что основным работодателем для них является госсектор, где адаптация к рыночным условиям происходит медленно и зарплаты индексируются по плану один раз в год. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области с июля по август больше всех зарабатывали коммерческий, операционный директора и токари. Как 27 августа выяснили аналитики сервиса HeadHunter, доходы последних составили 181,9 тысячи рублей. «Наибольшее вознаграждение за работу работодатели предлагали коммерческим и операционным директорам: порядка 200 тысяч рублей в каждой специализации. На втором месте по уровню дохода — токари, фрезеровщики и шлифовщики. Им готовы были предлагать 181,9 тысячи рублей», — отметили URA.RU в пресс-службе HeadHunter. Доходы сварщиков составили 155 тысяч рублей, а финансовых директоров и геодезистов — 150 тысяч. От 130 до 134 тысяч рублей предлагали геологам, главным инженерам проектов, руководителям стройпроекта и риелторам. В то же время был составлен список профессий с самыми низкими зарплатами в регионе. Наименьший доход был у дворников — 27,6 тысячи рублей, уборщиков — 30 тысяч рублей и воспитателей — 32 тысячи рублей. Уровень зарплат зависит от дефицитности профессии и в меньшей степени от отрасли, отметили специалисты. Специальности с самой низкой оплатой обычно не требуют профессионального образования или специфических навыков. Низкие зарплаты педагогов и нянь объяснили тем, что основным работодателем для них является госсектор, где адаптация к рыночным условиям происходит медленно и зарплаты индексируются по плану один раз в год.