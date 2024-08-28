Власти ХМАО анонсировали разработку новых месторождений в Арктической зоне

Власти Ханты-Мансийского автономного округа планируют разрабатывать новые месторождения полезных ископаемых в Березовском и Белоярском районах. Об этом заявил врио губернатора Руслан Кухарук во время совещании по вопросам поддержки нефтегазовой отрасли.
«Глава региона акцентировал внимание на развитие новых территорий Арктической зоны РФ — Березовского и Белоярского районов. Ресурсная база этих районов — порядка 166 миллионов тонн нефти и 30 миллиардов кубометров газа текущих извлекаемых запасов, а также более 270 млрд кубометров ресурсов свободного газа. Это характеризует территории этих двух муниципалитетов как перспективные для проведению геологоразведочных работ», — говорится на сайте окружного правительства.
На совещании Кухарук подчеркнул, что сейчас растет значимость трудноизвлекаемых запасов. В общем объеме нефтедобычи в Югре на них приходится около 24%, а к 2040 году этот показатель может достигнуть 50%. «Для реализации имеющегося природного, научного, промышленного потенциала, повышения инвестиционной активности Березовского и Белоярского районов предложили внести ряд изменений в закон „О недрах“», — цитируют Кухарука на сайте правительства.
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