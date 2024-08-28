28 августа 2024

Власти ХМАО анонсировали разработку новых месторождений в Арктической зоне

© Служба новостей «URA.RU»
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Разрабатывать новые месторождения будут в Березовском и Белоярском районах
Разрабатывать новые месторождения будут в Березовском и Белоярском районах Фото:

Власти Ханты-Мансийского автономного округа планируют разрабатывать новые месторождения полезных ископаемых в Березовском и Белоярском районах. Об этом заявил врио губернатора Руслан Кухарук во время совещании по вопросам поддержки нефтегазовой отрасли.

«Глава региона акцентировал внимание на развитие новых территорий Арктической зоны РФ — Березовского и Белоярского районов. Ресурсная база этих районов — порядка 166 миллионов тонн нефти и 30 миллиардов кубометров газа текущих извлекаемых запасов, а также более 270 млрд кубометров ресурсов свободного газа. Это характеризует территории этих двух муниципалитетов как перспективные для проведению геологоразведочных работ», — говорится на сайте окружного правительства.

На совещании Кухарук подчеркнул, что сейчас растет значимость трудноизвлекаемых запасов. В общем объеме нефтедобычи в Югре на них приходится около 24%, а к 2040 году этот показатель может достигнуть 50%. «Для реализации имеющегося природного, научного, промышленного потенциала, повышения инвестиционной активности Березовского и Белоярского районов предложили внести ряд изменений в закон „О недрах“», — цитируют Кухарука на сайте правительства.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО назвали лучшую нефтяную компанию. Второй год подряд звание получил «Сургутнефтегаз».

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Власти Ханты-Мансийского автономного округа планируют разрабатывать новые месторождения полезных ископаемых в Березовском и Белоярском районах. Об этом заявил врио губернатора Руслан Кухарук во время совещании по вопросам поддержки нефтегазовой отрасли. «Глава региона акцентировал внимание на развитие новых территорий Арктической зоны РФ — Березовского и Белоярского районов. Ресурсная база этих районов — порядка 166 миллионов тонн нефти и 30 миллиардов кубометров газа текущих извлекаемых запасов, а также более 270 млрд кубометров ресурсов свободного газа. Это характеризует территории этих двух муниципалитетов как перспективные для проведению геологоразведочных работ», — говорится на сайте окружного правительства. На совещании Кухарук подчеркнул, что сейчас растет значимость трудноизвлекаемых запасов. В общем объеме нефтедобычи в Югре на них приходится около 24%, а к 2040 году этот показатель может достигнуть 50%. «Для реализации имеющегося природного, научного, промышленного потенциала, повышения инвестиционной активности Березовского и Белоярского районов предложили внести ряд изменений в закон „О недрах“», — цитируют Кухарука на сайте правительства. Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО назвали лучшую нефтяную компанию. Второй год подряд звание получил «Сургутнефтегаз».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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