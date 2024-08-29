Челябинский военный попался на уловки мошенников, у него украли 230 тысяч рублей

29 августа 2024 в 13:53 Размер текста - 17 +

Мнимая возможность легкого заработка лишила военного денег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинец, служащий по контракту, попался на уловки мошенников и перевел им более 230 тысяч рублей. В пресс-службе ГУ МВД не стали уточнять сферу деятельности потерпевшего, но сообщили, что он попался на уловку, поддавшись соблазну легкого заработка. «В интернете мужчина обратил внимание на объявление о дополнительном заработке и позвонил по указанному номеру телефона. Доброжелательный собеседник предложил чебаркульцу участие в биржевых торгах акциями и ценными бумагами», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Далее общение перетекло в мессенджер. Там военного попросили установить приложение, якобы «платформу для заработка», и внести первый депозит. С первых 10 тысяч он получил около двух тысяч прибыли. Тогда военный продолжил вкладывать деньги, но выручка была нулевой. Куратор объяснил, что необходимо синхронизировать счет. Для этого потребовал 212 тысяч рублей, пообещав после вернуть все вложенные деньги. После перечисления требуемой суммы менеджер потребовал указать доверенное лицо, после чего военный, лишившийся более 230 тысяч рублей, понял, что его обманывают. По данному факту следователем МО МВД России «Чебаркульский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). «Сотрудники полиции вновь призывают горожан быть особенно бдительными и внимательными при поиске дополнительного заработка и воздержаться от участия в сомнительных сделках на биржевых платформах. Доверяя посторонним людям право распоряжаться вашими деньгами, вы не получаете никаких гарантий заработка. Помните о рисках, которые несут финансовые операции для людей, не обладающих нужными знаниями и злоумышленниках, цель которых — завладеть не только вашими сбережениями, но и заемными денежными средствами», — напомнили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинец, служащий по контракту, попался на уловки мошенников и перевел им более 230 тысяч рублей. В пресс-службе ГУ МВД не стали уточнять сферу деятельности потерпевшего, но сообщили, что он попался на уловку, поддавшись соблазну легкого заработка. «В интернете мужчина обратил внимание на объявление о дополнительном заработке и позвонил по указанному номеру телефона. Доброжелательный собеседник предложил чебаркульцу участие в биржевых торгах акциями и ценными бумагами», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Далее общение перетекло в мессенджер. Там военного попросили установить приложение, якобы «платформу для заработка», и внести первый депозит. С первых 10 тысяч он получил около двух тысяч прибыли. Тогда военный продолжил вкладывать деньги, но выручка была нулевой. Куратор объяснил, что необходимо синхронизировать счет. Для этого потребовал 212 тысяч рублей, пообещав после вернуть все вложенные деньги. После перечисления требуемой суммы менеджер потребовал указать доверенное лицо, после чего военный, лишившийся более 230 тысяч рублей, понял, что его обманывают. По данному факту следователем МО МВД России «Чебаркульский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). «Сотрудники полиции вновь призывают горожан быть особенно бдительными и внимательными при поиске дополнительного заработка и воздержаться от участия в сомнительных сделках на биржевых платформах. Доверяя посторонним людям право распоряжаться вашими деньгами, вы не получаете никаких гарантий заработка. Помните о рисках, которые несут финансовые операции для людей, не обладающих нужными знаниями и злоумышленниках, цель которых — завладеть не только вашими сбережениями, но и заемными денежными средствами», — напомнили в пресс-службе ГУ МВД по региону.