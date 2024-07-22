В Челябинске из-за метротрама запретят движение по улице Овчинникова. Карта

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На улице Овчинникова установят запрещающий знак
На улице Овчинникова установят запрещающий знак Фото:

На улице Овчинникова в Челябинске установят знак «Движение запрещено». Об этом 22 июля сообщили в пресс-службе миндортранса региона.

«С 24 июля будут внесены изменения в схему дорожного движения по улице Овчинникова на территории строительной площадки метротрама при движении в сторону улицы Елькина. Просим обратить внимание на предупреждающие знаки», — сообщили в пресс-службе миндотранса.

Сама улица Овчинникова, закрытая для строительства челябинского метротрама, останется непроезжей до сентября. Первоначально, в декабре прошлого года, планировалось открыть улицу 1 июля. Метротрамвай в Челябинске планируется запустить в 2026 году.

Трудности передвижения связаны со строительством метротрама
Трудности передвижения связаны со строительством метротрама
Фото:

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На улице Овчинникова в Челябинске установят знак «Движение запрещено». Об этом 22 июля сообщили в пресс-службе миндортранса региона. «С 24 июля будут внесены изменения в схему дорожного движения по улице Овчинникова на территории строительной площадки метротрама при движении в сторону улицы Елькина. Просим обратить внимание на предупреждающие знаки», — сообщили в пресс-службе миндотранса. Сама улица Овчинникова, закрытая для строительства челябинского метротрама, останется непроезжей до сентября. Первоначально, в декабре прошлого года, планировалось открыть улицу 1 июля. Метротрамвай в Челябинске планируется запустить в 2026 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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