На улице Овчинникова в Челябинске установят знак «Движение запрещено». Об этом 22 июля сообщили в пресс-службе миндортранса региона.
«С 24 июля будут внесены изменения в схему дорожного движения по улице Овчинникова на территории строительной площадки метротрама при движении в сторону улицы Елькина. Просим обратить внимание на предупреждающие знаки», — сообщили в пресс-службе миндотранса.
Сама улица Овчинникова, закрытая для строительства челябинского метротрама, останется непроезжей до сентября. Первоначально, в декабре прошлого года, планировалось открыть улицу 1 июля. Метротрамвай в Челябинске планируется запустить в 2026 году.
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