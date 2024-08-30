Свердловские власти взялись за расселение дома-убийцы, который показали на Первом канале. Фото

Куйвашев выделил 104 млн рублей на расселение сгоревшего общежития в Арамиле
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на ул. Вайнера 9 "А". Екатеринбург, сгоревший дом, улица вайнера9а
В аварийном доме жили 74 семьи (архивное фото) Фото:

В Арамиле (Свердловская область) расселят жильцов сгоревшего общежития, получившего популярность после того, как о нем рассказали в программе «Мужское и женское» на Первом канале. На помощь арамильцам губернатор Евгений Куйвашев выделил 104,5 млн рублей, рассказали URA.RU в департаменте информполитики.

«На основании распоряжения губернатора Евгения Куйвашева администрация Арамильского городского округа получила средства из резервного фонда правительства на расселение аварийного дома на Курчатова, 30А. Сегодня мы заключаем соглашения с собственниками квартир и выплачиваем деньги», — сказала глава Арамиля Марина Мишарина. Всего в доме жили 74 семьи.

Выпуск с общежитием выпустили на Первом канале в мае 2024-го. В эфире шоу «Мужское и женское» здание прозвали домом-убийцей, так как в феврале этого же года там произошел пожар, в котором погибло два человека. После этого люди остались жить в общежитии, несмотря на запрет его эксплуатации.

Экспертиза признала дом аварийным и требующим полного расселения
Экспертиза признала дом аварийным и требующим полного расселения
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В Арамиле (Свердловская область) расселят жильцов сгоревшего общежития, получившего популярность после того, как о нем рассказали в программе «Мужское и женское» на Первом канале. На помощь арамильцам губернатор Евгений Куйвашев выделил 104,5 млн рублей, рассказали URA.RU в департаменте информполитики. «На основании распоряжения губернатора Евгения Куйвашева администрация Арамильского городского округа получила средства из резервного фонда правительства на расселение аварийного дома на Курчатова, 30А. Сегодня мы заключаем соглашения с собственниками квартир и выплачиваем деньги», — сказала глава Арамиля Марина Мишарина. Всего в доме жили 74 семьи. Выпуск с общежитием выпустили на Первом канале в мае 2024-го. В эфире шоу «Мужское и женское» здание прозвали домом-убийцей, так как в феврале этого же года там произошел пожар, в котором погибло два человека. После этого люди остались жить в общежитии, несмотря на запрет его эксплуатации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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