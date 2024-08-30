Челябинке отказали в кредитах из-за забытой симки

Жительница Троицка Челябинской области столкнулась с фактом порчи своей кредитной истории мошенниками. Когда 35-летняя женщина дважды попыталась взять заем в банке, то обнаружила, что на ее имя уже оформлены кредиты на сумму свыше 400 тысяч рублей по давно неиспользуемому ей номеру телефона. Об этом URA.RU рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.
«После заказа справки в Бюро кредитных историй женщина выяснила о наличии двух кредитов, оформленных без ее ведома. В ходе расследования выяснилось, что мошенники использовали старый номер телефона женщины для доступа к ее онлайн-кабинету в банке», — сообщили в региональном главке МВД.
В ведомстве уточнили, что челябинка давно не использовала этот номер и не могла себе представить, как все произошло. Преступники применили методы социальной инженерии для получения доступа к персональной информации через специализированные сервисы. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
Как ранее сообщало URA.RU, на уловки мошенников попался служащий по контракту. Мужчина перевел им более 230 тысяч рублей, заинтересовавшись объявлением о дополнительном заработке.
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