30 августа 2024

Челябинке отказали в кредитах из-за забытой симки

Мошенники оформили кредиты на неиспользуемый телефон жительницы Троицка
© Служба новостей «URA.RU»
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Телефон и деньги, сотовый, телефон, мошенник, мобильник, безопасность, купюра, пять тысяч, финансы, наличные, мошенничество
Мошенники воспользовались телефонным номером челябинки, испортив ей кредитную историю Фото:

Жительница Троицка Челябинской области столкнулась с фактом порчи своей кредитной истории мошенниками. Когда 35-летняя женщина дважды попыталась взять заем в банке, то обнаружила, что на ее имя уже оформлены кредиты на сумму свыше 400 тысяч рублей по давно неиспользуемому ей номеру телефона. Об этом URA.RU рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

«После заказа справки в Бюро кредитных историй женщина выяснила о наличии двух кредитов, оформленных без ее ведома. В ходе расследования выяснилось, что мошенники использовали старый номер телефона женщины для доступа к ее онлайн-кабинету в банке», — сообщили в региональном главке МВД.

В ведомстве уточнили, что челябинка давно не использовала этот номер и не могла себе представить, как все произошло. Преступники применили методы социальной инженерии для получения доступа к персональной информации через специализированные сервисы. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Как ранее сообщало URA.RU, на уловки мошенников попался служащий по контракту. Мужчина перевел им более 230 тысяч рублей, заинтересовавшись объявлением о дополнительном заработке.

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Жительница Троицка Челябинской области столкнулась с фактом порчи своей кредитной истории мошенниками. Когда 35-летняя женщина дважды попыталась взять заем в банке, то обнаружила, что на ее имя уже оформлены кредиты на сумму свыше 400 тысяч рублей по давно неиспользуемому ей номеру телефона. Об этом URA.RU рассказали в ГУ МВД по Челябинской области. «После заказа справки в Бюро кредитных историй женщина выяснила о наличии двух кредитов, оформленных без ее ведома. В ходе расследования выяснилось, что мошенники использовали старый номер телефона женщины для доступа к ее онлайн-кабинету в банке», — сообщили в региональном главке МВД. В ведомстве уточнили, что челябинка давно не использовала этот номер и не могла себе представить, как все произошло. Преступники применили методы социальной инженерии для получения доступа к персональной информации через специализированные сервисы. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Как ранее сообщало URA.RU, на уловки мошенников попался служащий по контракту. Мужчина перевел им более 230 тысяч рублей, заинтересовавшись объявлением о дополнительном заработке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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