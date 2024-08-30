В торговом центре на улице Блюхера в Екатеринбурге 24-летний рецидивист за 20 секунд украл семь смартфонов iPhone 15, спрятав их под куртку. Теперь ему грозит шесть лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе городского УМВД.
«24-летний ранее судимый местный житель снял стекло с витрины и забрал семь iPhone 15, спрятав их под куртку. Ущерб оценен в 900 тысяч рублей», — говорится в telegram-канале «Патрульный участок», который ведет ведомство.
Подозреваемый заявил, что он зашел в ТЦ с другой целью, но, увидев открытую витрину и отсутствие покупателей, решил совершить кражу. Уже на следующий день мужчина продал украденные телефоны.
Возбуждено уголовное дело по третьей части статьи 158 УК РФ «Кража в крупном размере». Злоумышленник взят под стражу, ему грозит до шести лет лишения свободы.
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