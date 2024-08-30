Екатеринбуржец за 20 секунд украл айфонов на миллион рублей. Видео

31 августа 2024 в 10:57 Размер текста - 17 +

Похищенное мужчина сбыл уже на следующий день (фото из архива) Фото: Размик Закарян © URA.RU В торговом центре на улице Блюхера в Екатеринбурге 24-летний рецидивист за 20 секунд украл семь смартфонов iPhone 15, спрятав их под куртку. Теперь ему грозит шесть лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе городского УМВД. «24-летний ранее судимый местный житель снял стекло с витрины и забрал семь iPhone 15, спрятав их под куртку. Ущерб оценен в 900 тысяч рублей», — говорится в telegram-канале «Патрульный участок», который ведет ведомство. Подозреваемый заявил, что он зашел в ТЦ с другой целью, но, увидев открытую витрину и отсутствие покупателей, решил совершить кражу. Уже на следующий день мужчина продал украденные телефоны. Возбуждено уголовное дело по третьей части статьи 158 УК РФ «Кража в крупном размере». Злоумышленник взят под стражу, ему грозит до шести лет лишения свободы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В торговом центре на улице Блюхера в Екатеринбурге 24-летний рецидивист за 20 секунд украл семь смартфонов iPhone 15, спрятав их под куртку. Теперь ему грозит шесть лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе городского УМВД. «24-летний ранее судимый местный житель снял стекло с витрины и забрал семь iPhone 15, спрятав их под куртку. Ущерб оценен в 900 тысяч рублей», — говорится в telegram-канале «Патрульный участок», который ведет ведомство. Подозреваемый заявил, что он зашел в ТЦ с другой целью, но, увидев открытую витрину и отсутствие покупателей, решил совершить кражу. Уже на следующий день мужчина продал украденные телефоны. Возбуждено уголовное дело по третьей части статьи 158 УК РФ «Кража в крупном размере». Злоумышленник взят под стражу, ему грозит до шести лет лишения свободы.