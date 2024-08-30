30 августа 2024

Екатеринбуржец за 20 секунд украл айфонов на миллион рублей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Iphone 14. Екатеринбург, restore, iphone 14, айфон 14
Похищенное мужчина сбыл уже на следующий день (фото из архива) Фото:

В торговом центре на улице Блюхера в Екатеринбурге 24-летний рецидивист за 20 секунд украл семь смартфонов iPhone 15, спрятав их под куртку. Теперь ему грозит шесть лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

«24-летний ранее судимый местный житель снял стекло с витрины и забрал семь iPhone 15, спрятав их под куртку. Ущерб оценен в 900 тысяч рублей», — говорится в telegram-канале «Патрульный участок», который ведет ведомство.

Подозреваемый заявил, что он зашел в ТЦ с другой целью, но, увидев открытую витрину и отсутствие покупателей, решил совершить кражу. Уже на следующий день мужчина продал украденные телефоны.

Возбуждено уголовное дело по третьей части статьи 158 УК РФ «Кража в крупном размере». Злоумышленник взят под стражу, ему грозит до шести лет лишения свободы.

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В торговом центре на улице Блюхера в Екатеринбурге 24-летний рецидивист за 20 секунд украл семь смартфонов iPhone 15, спрятав их под куртку. Теперь ему грозит шесть лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе городского УМВД. «24-летний ранее судимый местный житель снял стекло с витрины и забрал семь iPhone 15, спрятав их под куртку. Ущерб оценен в 900 тысяч рублей», — говорится в telegram-канале «Патрульный участок», который ведет ведомство. Подозреваемый заявил, что он зашел в ТЦ с другой целью, но, увидев открытую витрину и отсутствие покупателей, решил совершить кражу. Уже на следующий день мужчина продал украденные телефоны. Возбуждено уголовное дело по третьей части статьи 158 УК РФ «Кража в крупном размере». Злоумышленник взят под стражу, ему грозит до шести лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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