Педагоги школы № 6 из Югорска (ХМАО) Наталья Коваль и Захар Гончаров получили награды МЧС за спасение детей на пожаре. Медаль и благодарственное письмо учителям вручил начальник девятого пожарно-спасательного отряда Андрей Стеченко.
«Сегодня на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, начальник 9 ПСО Андрей Стеченко вручил учителю начальных классов Наталье Коваль благодарственное письмо Главного управления МЧС России по ХМАО. Учитель физкультуры Захар Гончаров получил медаль МЧС России „За спасение на пожаре“, — сообщил telegram-канал мэрии Югорска.
Пожар произошел в мае в многоквартирном доме Югорска. Во время возгорания в квартире на четвертом этаже дома находилось двое детей. Они испугались и с балкона начали звать на помощь. Их услышали проходившие мимо учителя. Гончаров помог ребятам выбраться и потушил огонь, а Коваль вызвала пожарных.
Ранее URA.RU писало, что в Югорске (ХМАО) произошел пожар в двухквартирном жилом доме. Семья с детьми и пенсионерка остались без крова.
Автор видео: telegram-канал «Наш Югорск»
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