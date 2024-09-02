Учителя из ХМАО получили награды МЧС за спасение детей на пожаре. Видео

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Медаль за спасение детей на пожаре получил учитель физкультуры из Югорска
Медаль за спасение детей на пожаре получил учитель физкультуры из Югорска Фото:

Педагоги школы № 6 из Югорска (ХМАО) Наталья Коваль и Захар Гончаров получили награды МЧС за спасение детей на пожаре. Медаль и благодарственное письмо учителям вручил начальник девятого пожарно-спасательного отряда Андрей Стеченко.

«Сегодня на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, начальник 9 ПСО Андрей Стеченко вручил учителю начальных классов Наталье Коваль благодарственное письмо Главного управления МЧС России по ХМАО. Учитель физкультуры Захар Гончаров получил медаль МЧС России „За спасение на пожаре“, — сообщил telegram-канал мэрии Югорска.

Пожар произошел в мае в многоквартирном доме Югорска. Во время возгорания в квартире на четвертом этаже дома находилось двое детей. Они испугались и с балкона начали звать на помощь. Их услышали проходившие мимо учителя. Гончаров помог ребятам выбраться и потушил огонь, а Коваль вызвала пожарных.

Ранее URA.RU писало, что в Югорске (ХМАО) произошел пожар в двухквартирном жилом доме. Семья с детьми и пенсионерка остались без крова.

Автор видео: telegram-канал «Наш Югорск»

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Педагоги школы № 6 из Югорска (ХМАО) Наталья Коваль и Захар Гончаров получили награды МЧС за спасение детей на пожаре. Медаль и благодарственное письмо учителям вручил начальник девятого пожарно-спасательного отряда Андрей Стеченко. «Сегодня на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, начальник 9 ПСО Андрей Стеченко вручил учителю начальных классов Наталье Коваль благодарственное письмо Главного управления МЧС России по ХМАО. Учитель физкультуры Захар Гончаров получил медаль МЧС России „За спасение на пожаре“, — сообщил telegram-канал мэрии Югорска. Пожар произошел в мае в многоквартирном доме Югорска. Во время возгорания в квартире на четвертом этаже дома находилось двое детей. Они испугались и с балкона начали звать на помощь. Их услышали проходившие мимо учителя. Гончаров помог ребятам выбраться и потушил огонь, а Коваль вызвала пожарных. Ранее URA.RU писало, что в Югорске (ХМАО) произошел пожар в двухквартирном жилом доме. Семья с детьми и пенсионерка остались без крова. Автор видео: telegram-канал «Наш Югорск»
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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