У самолета «Уральских авиалиний» отказало управление на высоте 10 тысяч метров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Споттинг в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, авиакомпания уральские авиалинии, авиакомпания ural airlines
На борту самолета находилось 228 пассажиров Фото:

У самолета «Уральских авиалиний», летевшего из Антальи с 228 пассажирами, отказало управление на высоте 10,6 тысячи метров. У борта перестали работать два автопилота, а при посадке в Домодедово экипаж доложил об отказе управления носового колеса. В аэропорту объявили сигнал тревоги. Информация об этом появилась в Telegram.

«В районе Волгоградской области на высоте 10650 метров КВС доложил о невозможности выдерживать интервал вертикального эшелонирования из-за отказа двух автопилотов. Экипаж запросил снижение до 8550 метров и векторение, продолжив полет до Москвы. При выполнении захода на посадку на высоте 1800 метров экипаж доложил об отказе управления носового колеса и запросил тягач для освобождения полосы после приземления», — передает telegram-канал «Авиаторщина».

Несмотря на это, самолет благополучно сел в московском аэропорту. Борт оттащили на место стоянки и приступили к устранению неисправностей. Росавиация организовала расследование инцидента, однако спустя сутки самолет вернулся к полетам.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. Там подтвердили, что судно исправно и выполняет рейсы согласно расписанию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У самолета «Уральских авиалиний», летевшего из Антальи с 228 пассажирами, отказало управление на высоте 10,6 тысячи метров. У борта перестали работать два автопилота, а при посадке в Домодедово экипаж доложил об отказе управления носового колеса. В аэропорту объявили сигнал тревоги. Информация об этом появилась в Telegram. «В районе Волгоградской области на высоте 10650 метров КВС доложил о невозможности выдерживать интервал вертикального эшелонирования из-за отказа двух автопилотов. Экипаж запросил снижение до 8550 метров и векторение, продолжив полет до Москвы. При выполнении захода на посадку на высоте 1800 метров экипаж доложил об отказе управления носового колеса и запросил тягач для освобождения полосы после приземления», — передает telegram-канал «Авиаторщина». Несмотря на это, самолет благополучно сел в московском аэропорту. Борт оттащили на место стоянки и приступили к устранению неисправностей. Росавиация организовала расследование инцидента, однако спустя сутки самолет вернулся к полетам. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. Там подтвердили, что судно исправно и выполняет рейсы согласно расписанию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...