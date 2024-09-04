У самолета «Уральских авиалиний» отказало управление на высоте 10 тысяч метров

04 сентября 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

На борту самолета находилось 228 пассажиров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU У самолета «Уральских авиалиний», летевшего из Антальи с 228 пассажирами, отказало управление на высоте 10,6 тысячи метров. У борта перестали работать два автопилота, а при посадке в Домодедово экипаж доложил об отказе управления носового колеса. В аэропорту объявили сигнал тревоги. Информация об этом появилась в Telegram. «В районе Волгоградской области на высоте 10650 метров КВС доложил о невозможности выдерживать интервал вертикального эшелонирования из-за отказа двух автопилотов. Экипаж запросил снижение до 8550 метров и векторение, продолжив полет до Москвы. При выполнении захода на посадку на высоте 1800 метров экипаж доложил об отказе управления носового колеса и запросил тягач для освобождения полосы после приземления», — передает telegram-канал «Авиаторщина». Несмотря на это, самолет благополучно сел в московском аэропорту. Борт оттащили на место стоянки и приступили к устранению неисправностей. Росавиация организовала расследование инцидента, однако спустя сутки самолет вернулся к полетам. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. Там подтвердили, что судно исправно и выполняет рейсы согласно расписанию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У самолета «Уральских авиалиний», летевшего из Антальи с 228 пассажирами, отказало управление на высоте 10,6 тысячи метров. У борта перестали работать два автопилота, а при посадке в Домодедово экипаж доложил об отказе управления носового колеса. В аэропорту объявили сигнал тревоги. Информация об этом появилась в Telegram. «В районе Волгоградской области на высоте 10650 метров КВС доложил о невозможности выдерживать интервал вертикального эшелонирования из-за отказа двух автопилотов. Экипаж запросил снижение до 8550 метров и векторение, продолжив полет до Москвы. При выполнении захода на посадку на высоте 1800 метров экипаж доложил об отказе управления носового колеса и запросил тягач для освобождения полосы после приземления», — передает telegram-канал «Авиаторщина». Несмотря на это, самолет благополучно сел в московском аэропорту. Борт оттащили на место стоянки и приступили к устранению неисправностей. Росавиация организовала расследование инцидента, однако спустя сутки самолет вернулся к полетам. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. Там подтвердили, что судно исправно и выполняет рейсы согласно расписанию.