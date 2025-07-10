Дерматолог рассказал об осложнениях после нанесения татуировки

Дерматолог Силин предупредил об осложнениях после нанесения тату
© Служба новостей «URA.RU»
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Силин рассказал об осложнениях после нанесения тату
Силин рассказал об осложнениях после нанесения тату Фото:

После нанесения на тело татуировок могут возникать инфекционные и неинфекционные осложнения. Об этом предупредил ассистент кафедры дерматовенерологии имени академика Ю.К. Скрипкина Института клинической медицины Пироговского Университета Алексей Силин. По его словам, осложнения возникают из-за нестерильных инструментов, некачественных красителей или несоблюдения рекомендаций по уходу за кожей.

«Инфекции могут возникнуть из-за нестерильных инструментов, красителей или неправильного ухода. Неинфекционные осложнения включают аллергические реакции (контактный дерматит, анафилаксия, фотодерматит), а также редкие случаи злокачественных новообразований и келоидных рубцов, которые сопровождаются болью», — слова дерматолога передает "Газета.Ru".

Недавно в Камышлове (Свердловская область) подросток заболел острым гепатитом C (может прогрессировать до цирроза и рака печени) после посещения тату-салона «Мясорубка Панды». Санврачи организовали проверку в заведении, где выявили нарушения санитарного законодательства.

Среди них: несоблюдение требований к дезинфекции, очистке и стерилизации изделий для нанесения татуировки, а также использование нестерильных инструментов. Эксперты подчеркивают, что соблюдение правил гигиены и ухода значительно снижает риски осложнений.

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После нанесения на тело татуировок могут возникать инфекционные и неинфекционные осложнения. Об этом предупредил ассистент кафедры дерматовенерологии имени академика Ю.К. Скрипкина Института клинической медицины Пироговского Университета Алексей Силин. По его словам, осложнения возникают из-за нестерильных инструментов, некачественных красителей или несоблюдения рекомендаций по уходу за кожей. «Инфекции могут возникнуть из-за нестерильных инструментов, красителей или неправильного ухода. Неинфекционные осложнения включают аллергические реакции (контактный дерматит, анафилаксия, фотодерматит), а также редкие случаи злокачественных новообразований и келоидных рубцов, которые сопровождаются болью», — слова дерматолога передает "Газета.Ru". Недавно в Камышлове (Свердловская область) подросток заболел острым гепатитом C (может прогрессировать до цирроза и рака печени) после посещения тату-салона «Мясорубка Панды». Санврачи организовали проверку в заведении, где выявили нарушения санитарного законодательства. Среди них: несоблюдение требований к дезинфекции, очистке и стерилизации изделий для нанесения татуировки, а также использование нестерильных инструментов. Эксперты подчеркивают, что соблюдение правил гигиены и ухода значительно снижает риски осложнений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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