Ребенку свердловского солдата отказали в выплате за гибель отца на СВО

В Новоуральске (Свердловская область) несовершеннолетнему сыну участника спецоперации на Украине отказали в выплате за гибель отца на фронте. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры.
«В управление соцполитики №20 поступило заявление местной жительницы о предоставлении несовершеннолетнему единовременной денежной выплаты в связи с гибелью его отца, принимавшего участие в спецоперации», — пояснили там. В выплате отказали, так как заявление подали с нарушением сроков — по истечении года со дня регистрации смерти бойца.
Тогда к делу подключалась прокуратура и выяснила, что сроки были нарушены из-за неосведомленности законного представителя о правилах. Их должны были сообщить заранее сотрудники учреждения.
Прокурор направил иск в суд с требованием перечислить 375 тысяч рублей сыну погибшего солдата. В инстанции заявление удовлетворили.
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