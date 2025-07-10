Ребенку свердловского солдата отказали в выплате за гибель отца на СВО

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Сыну погибшему бойцу отказали из-за нарушения сроков подачи заявки (архивное фото).
Сыну погибшему бойцу отказали из-за нарушения сроков подачи заявки (архивное фото). Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Новоуральске (Свердловская область) несовершеннолетнему сыну участника спецоперации на Украине отказали в выплате за гибель отца на фронте. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры.

«В управление соцполитики №20 поступило заявление местной жительницы о предоставлении несовершеннолетнему единовременной денежной выплаты в связи с гибелью его отца, принимавшего участие в спецоперации», — пояснили там. В выплате отказали, так как заявление подали с нарушением сроков — по истечении года со дня регистрации смерти бойца.

Тогда к делу подключалась прокуратура и выяснила, что сроки были нарушены из-за неосведомленности законного представителя о правилах. Их должны были сообщить заранее сотрудники учреждения.

Прокурор направил иск в суд с требованием перечислить 375 тысяч рублей сыну погибшего солдата. В инстанции заявление удовлетворили.

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В Новоуральске (Свердловская область) несовершеннолетнему сыну участника спецоперации на Украине отказали в выплате за гибель отца на фронте. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры. «В управление соцполитики №20 поступило заявление местной жительницы о предоставлении несовершеннолетнему единовременной денежной выплаты в связи с гибелью его отца, принимавшего участие в спецоперации», — пояснили там. В выплате отказали, так как заявление подали с нарушением сроков — по истечении года со дня регистрации смерти бойца. Тогда к делу подключалась прокуратура и выяснила, что сроки были нарушены из-за неосведомленности законного представителя о правилах. Их должны были сообщить заранее сотрудники учреждения. Прокурор направил иск в суд с требованием перечислить 375 тысяч рублей сыну погибшего солдата. В инстанции заявление удовлетворили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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