В России придумали новый способ контроля мигрантов

В России предложили допускать мигрантов к экзаменам через биометрию
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Проводить экзамены по русскому языку хотят при контроле биометрии
Проводить экзамены по русскому языку хотят при контроле биометрии Фото:

Центр биометрических технологий (ЦБТ), оператор Единой биометрической системы (ЕБС), предложил использовать биометрические данные для идентификации мигрантов при сдаче экзаменов на знание русского языка и других. Такая инициатива была озвучена генеральным директором ЦБТ Владиславом Поволоцким.

«Мне кажется, что очень востребована будет идентификация иностранных граждан по биометрии при сдаче экзаменов — по знанию русского языка и других», — заявил Поволоцкий. Его слова приводит газета «Известиям».

Поволоцкий также отметил, что внедрение биометрической идентификации позволит наладить взаимодействие между ЕБС и отечественными сервисами прокторинга. Это, считает эксперт, обеспечит возможность мониторинга процесса тестирования в режиме реального времени.

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Центр биометрических технологий (ЦБТ), оператор Единой биометрической системы (ЕБС), предложил использовать биометрические данные для идентификации мигрантов при сдаче экзаменов на знание русского языка и других. Такая инициатива была озвучена генеральным директором ЦБТ Владиславом Поволоцким. «Мне кажется, что очень востребована будет идентификация иностранных граждан по биометрии при сдаче экзаменов — по знанию русского языка и других», — заявил Поволоцкий. Его слова приводит газета «Известиям». Поволоцкий также отметил, что внедрение биометрической идентификации позволит наладить взаимодействие между ЕБС и отечественными сервисами прокторинга. Это, считает эксперт, обеспечит возможность мониторинга процесса тестирования в режиме реального времени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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