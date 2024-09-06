В России придумали новый способ контроля мигрантов

Центр биометрических технологий (ЦБТ), оператор Единой биометрической системы (ЕБС), предложил использовать биометрические данные для идентификации мигрантов при сдаче экзаменов на знание русского языка и других. Такая инициатива была озвучена генеральным директором ЦБТ Владиславом Поволоцким.
«Мне кажется, что очень востребована будет идентификация иностранных граждан по биометрии при сдаче экзаменов — по знанию русского языка и других», — заявил Поволоцкий. Его слова приводит газета «Известиям».
Поволоцкий также отметил, что внедрение биометрической идентификации позволит наладить взаимодействие между ЕБС и отечественными сервисами прокторинга. Это, считает эксперт, обеспечит возможность мониторинга процесса тестирования в режиме реального времени.
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