США сделали заявление о ракетах «Искандер» после удара по Полтаве

Макгрегор: удар ВС РФ по Полтаве показал, что «Искандер» невозможно сбить
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Первый этап учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Stock, искандер
Дуглас Макгрегор заявил, что российский ракетный комплекс невозможно перехватить из-за его скорости полета Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Ракетный комплекс «Искандер» российской армии невозможно сбить, в связи с этим удар по учебно-тактическому центру ВСУ в Полтаве был мощным. Об этом сообщил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

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«Эти ракеты „Искандер“, которые были применены, летят со скоростью 4500 миль в час <…> Нет, вы никак не можете сбить эти гиперзвуковые ракеты во время полета», — заявил Макгрегор в интервью youtube-каналу Judging Freedom. Он также отметил, что на данный момент у США нет аналогичных гиперзвуковых вооружений, способных конкурировать с российскими «Искандерами» по скорости и маневренности при полете к цели.

ВС РФ нанесли удар по военному объекту ВСУ в Полтаве 3 сентября. По предварительным данным, число погибших и пострадавших бойцов составляло сотни, однако президент Украины Владимир Зеленский официально заявил о 51 погибшем.

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Ракетный комплекс «Искандер» российской армии невозможно сбить, в связи с этим удар по учебно-тактическому центру ВСУ в Полтаве был мощным. Об этом сообщил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Эти ракеты „Искандер“, которые были применены, летят со скоростью 4500 миль в час <…> Нет, вы никак не можете сбить эти гиперзвуковые ракеты во время полета», — заявил Макгрегор в интервью youtube-каналу Judging Freedom. Он также отметил, что на данный момент у США нет аналогичных гиперзвуковых вооружений, способных конкурировать с российскими «Искандерами» по скорости и маневренности при полете к цели. ВС РФ нанесли удар по военному объекту ВСУ в Полтаве 3 сентября. По предварительным данным, число погибших и пострадавших бойцов составляло сотни, однако президент Украины Владимир Зеленский официально заявил о 51 погибшем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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