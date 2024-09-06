США сделали заявление о ракетах «Искандер» после удара по Полтаве

Макгрегор: удар ВС РФ по Полтаве показал, что «Искандер» невозможно сбить

06 сентября 2024 в 08:51 Размер текста - 17 +

Ракетный комплекс «Искандер» российской армии невозможно сбить, в связи с этим удар по учебно-тактическому центру ВСУ в Полтаве был мощным. Об этом сообщил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Эти ракеты „Искандер“, которые были применены, летят со скоростью 4500 миль в час <…> Нет, вы никак не можете сбить эти гиперзвуковые ракеты во время полета», — заявил Макгрегор в интервью youtube-каналу Judging Freedom. Он также отметил, что на данный момент у США нет аналогичных гиперзвуковых вооружений, способных конкурировать с российскими «Искандерами» по скорости и маневренности при полете к цели. ВС РФ нанесли удар по военному объекту ВСУ в Полтаве 3 сентября. По предварительным данным, число погибших и пострадавших бойцов составляло сотни, однако президент Украины Владимир Зеленский официально заявил о 51 погибшем.