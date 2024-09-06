Лавров рассказал о встрече с Кулебой по просьбе властей Турции

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Президент России Владимир Путин и глава президентского совета Ливиии Мухаммед аль-Менфи во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, лавров сергей
Сергей Лавров заявил об отсутствии интереса к перестановкам в правительстве Украины Фото:

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что не проявляет значительного интереса к кадровым перестановкам в украинском руководстве. Так, в отставку подал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, с которым Лавров встречался в марте 2022 года по просьбе турецкой стороны.

«Не вижу возможностей связывать какие-то ожидания с тем, что творится в украинских руководящих сферах. Мне это не особенно интересно», — сказал Лавров. Его слова передает РИА Новости. Он добавил, несмотря на отставки, Зеленский не готов к честным переговорам. По его словам, западные страны не подпустят его к такому рода диалогу. Так, в марте 2022 года, когда Лавров прибыл в Турцию для встречи с Кулебой по просьбе МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. В этот же период российские и украинские делегации встречались в Стамбуле для заключения мирных переговоров. Однако они были приостановлены.

На Украине за последнее время произошел ряд отставок на высокопоставленных государственных должностях. Среди них — глава МИД Дмитрий Кулеба, министр юстиции Денис Малюська, министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин и другие. По словам депутата Верховной Рады Александр Мережко, причина перестановок в Киеве — вступление в сложный период.

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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что не проявляет значительного интереса к кадровым перестановкам в украинском руководстве. Так, в отставку подал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, с которым Лавров встречался в марте 2022 года по просьбе турецкой стороны. «Не вижу возможностей связывать какие-то ожидания с тем, что творится в украинских руководящих сферах. Мне это не особенно интересно», — сказал Лавров. Его слова передает РИА Новости. Он добавил, несмотря на отставки, Зеленский не готов к честным переговорам. По его словам, западные страны не подпустят его к такому рода диалогу. Так, в марте 2022 года, когда Лавров прибыл в Турцию для встречи с Кулебой по просьбе МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. В этот же период российские и украинские делегации встречались в Стамбуле для заключения мирных переговоров. Однако они были приостановлены. На Украине за последнее время произошел ряд отставок на высокопоставленных государственных должностях. Среди них — глава МИД Дмитрий Кулеба, министр юстиции Денис Малюська, министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин и другие. По словам депутата Верховной Рады Александр Мережко, причина перестановок в Киеве — вступление в сложный период.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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