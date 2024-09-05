«Сложный период»: FT объяснил крупные перестановки в украинском правительстве

В кабинете министров Украины проводятся крупные перестановки из-за того, что страна вступает в сложный период. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Александр Мережко.
«Мы вступаем в очень сложный период, особенно во время предстоящей зимы», — сказал Мережко. Его слова приводит Financial Times. Ранее США заявили, что в кадровых перестановках в Киеве может быть повод для тревоги, пишет RT.
Еще в начале июня депутат Верховной Рады Сергей Нагоряк заявлял, что на Украине в зимний период возможно отключение электроэнергии до 10 часов в сутки. Так, по его словам, страну ждет непростая ситуация ближайшей зимой при температуре воздуха -10 и ниже.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.