«Сложный период»: FT объяснил крупные перестановки в украинском правительстве

Депутат Рады Мережко: причина перестановок в Киеве — вступление в сложный период
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Внеочередное заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, портфель, должность, кресло, назначение
Украина вступает в сложный период перед зимой, заявил Александр Мережко Фото:

В кабинете министров Украины проводятся крупные перестановки из-за того, что страна вступает в сложный период. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Александр Мережко.

«Мы вступаем в очень сложный период, особенно во время предстоящей зимы», — сказал Мережко. Его слова приводит Financial Times. Ранее США заявили, что в кадровых перестановках в Киеве может быть повод для тревоги, пишет RT.

Еще в начале июня депутат Верховной Рады Сергей Нагоряк заявлял, что на Украине в зимний период возможно отключение электроэнергии до 10 часов в сутки. Так, по его словам, страну ждет непростая ситуация ближайшей зимой при температуре воздуха -10 и ниже.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В кабинете министров Украины проводятся крупные перестановки из-за того, что страна вступает в сложный период. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Александр Мережко. «Мы вступаем в очень сложный период, особенно во время предстоящей зимы», — сказал Мережко. Его слова приводит Financial Times. Ранее США заявили, что в кадровых перестановках в Киеве может быть повод для тревоги, пишет RT. Еще в начале июня депутат Верховной Рады Сергей Нагоряк заявлял, что на Украине в зимний период возможно отключение электроэнергии до 10 часов в сутки. Так, по его словам, страну ждет непростая ситуация ближайшей зимой при температуре воздуха -10 и ниже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...