В мире Украина «Сложный период»: FT объяснил крупные перестановки в украинском правительстве Депутат Рады Мережко: причина перестановок в Киеве — вступление в сложный период 05 сентября 2024 в 17:40 Размер текста - 17 + Украина вступает в сложный период перед зимой, заявил Александр Мережко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В кабинете министров Украины проводятся крупные перестановки из-за того, что страна вступает в сложный период. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Александр Мережко. «Мы вступаем в очень сложный период, особенно во время предстоящей зимы», — сказал Мережко. Его слова приводит Financial Times. Ранее США заявили, что в кадровых перестановках в Киеве может быть повод для тревоги, пишет RT. Еще в начале июня депутат Верховной Рады Сергей Нагоряк заявлял, что на Украине в зимний период возможно отключение электроэнергии до 10 часов в сутки. Так, по его словам, страну ждет непростая ситуация ближайшей зимой при температуре воздуха -10 и ниже. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В кабинете министров Украины проводятся крупные перестановки из-за того, что страна вступает в сложный период. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Александр Мережко. «Мы вступаем в очень сложный период, особенно во время предстоящей зимы», — сказал Мережко. Его слова приводит Financial Times. Ранее США заявили, что в кадровых перестановках в Киеве может быть повод для тревоги, пишет RT. Еще в начале июня депутат Верховной Рады Сергей Нагоряк заявлял, что на Украине в зимний период возможно отключение электроэнергии до 10 часов в сутки. Так, по его словам, страну ждет непростая ситуация ближайшей зимой при температуре воздуха -10 и ниже. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям