05 сентября 2024

По Челябинску будет курсировать бесплатный ретро-автобус. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейс приурочили ко Дню Челябинска
Рейс приурочили ко Дню Челябинска Фото:

На маршруте № 31 в Челябинске 7 сентября будет работать бесплатный ретро-автобус «Икарус». Как сообщили в пресс-службе мэрии, транспорт стартует в субботу в 15 часов.

«В честь празднования 288-й годовщины со дня основания Челябинска 7 сентября мы подготовили для жителей еще один подарок. Всеми любимый автобус „Икарус-280“ поедет по маршруту 31 „ЧМК — Академика Королева“», — сообщили в мэрии.

Маршрут выбран не случайно. Автобусы такой марки связывали Металлургический район с северо-западом города. Отправится транспорт от остановки «ЧМК».

День Челябинска будет отмечаться в выходные. Праздничные мероприятия пройдут во всех районах города. При этом некоторый транспорт временно изменит маршруты. 

"Икарус" проследует по своему прежнему маршруту
"Икарус" проследует по своему прежнему маршруту
Фото:

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На маршруте № 31 в Челябинске 7 сентября будет работать бесплатный ретро-автобус «Икарус». Как сообщили в пресс-службе мэрии, транспорт стартует в субботу в 15 часов. «В честь празднования 288-й годовщины со дня основания Челябинска 7 сентября мы подготовили для жителей еще один подарок. Всеми любимый автобус „Икарус-280“ поедет по маршруту 31 „ЧМК — Академика Королева“», — сообщили в мэрии. Маршрут выбран не случайно. Автобусы такой марки связывали Металлургический район с северо-западом города. Отправится транспорт от остановки «ЧМК». День Челябинска будет отмечаться в выходные. Праздничные мероприятия пройдут во всех районах города. При этом некоторый транспорт временно изменит маршруты. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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