На маршруте № 31 в Челябинске 7 сентября будет работать бесплатный ретро-автобус «Икарус». Как сообщили в пресс-службе мэрии, транспорт стартует в субботу в 15 часов.
«В честь празднования 288-й годовщины со дня основания Челябинска 7 сентября мы подготовили для жителей еще один подарок. Всеми любимый автобус „Икарус-280“ поедет по маршруту 31 „ЧМК — Академика Королева“», — сообщили в мэрии.
Маршрут выбран не случайно. Автобусы такой марки связывали Металлургический район с северо-западом города. Отправится транспорт от остановки «ЧМК».
День Челябинска будет отмечаться в выходные. Праздничные мероприятия пройдут во всех районах города. При этом некоторый транспорт временно изменит маршруты.
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