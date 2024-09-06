«Пили три дня»: екатеринбурженка вонзила нож в грудь мужа, спасая брата

В Академическом районе Екатеринбурга 36-летняя женщина вонзила мужу нож в грудь, пытаясь разнять драку. Мужчина напал на ее брата, с которым до этого несколько дней пил алкоголь. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.
«К женщине приехал ее брат 1 сентября, и три дня он выпивал с ее мужем. В определенный момент между мужчинами начался конфликт, переросший в борьбу. Когда женщина зашла в комнату, то увидела, как муж находится сверху на брате. Она схватилась за нож, сначала кричала, но те ее не слышали. Тогда она мужа ударила в грудь ножом», — пояснил собеседник.
Опомнившись, женщина выбросила нож. Она увидела лежащего мужа на диване, лужу крови и в панике позвонила подруге, а уже та вызвала скорую помощь на ул. Сахарова, 29. Вместе с ними приехала и полиция, которая изъяла холодное оружие.
Следователи возбудили дело по второй части статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение вреда здоровью). Сейчас нападавшая находится под подпиской о невыезде. URA.RU запросило комментарий в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.
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