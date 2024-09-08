Памфилова сообщила о росте инцидентов с представителями партий

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Заседание ЦИК по видеонаблюдению на выборах. Москва, портрет, памфилова элла
Зарегистрировано свыше 60 обращений об инцидентах на выборах, заявила Памфилова Фото:
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Выборы в России 6—8 сентября 2024 года

В ходе выборов в регионах России увеличилось число инцидентов с участниками политических партий. Об этом рассказала глава Центризбиркома России Элла Памфилова.

«В ЦИК РФ как никогда увеличилось количество инцидентов с представителями наших уважаемых партий, с некоторыми их представителями», — передает слова Памфиловой РИА Новости. Она добавила, что известно о более чем 60 обработанных обращениях. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Севастополе, Псковской и Самарской областях, заключила глава ЦИК.

В Единый день голосования в 2024 году с 6 по 8 сентября пройдет около четырех тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте состоятся прямые выборы высших должностных лиц, а в четырех — выборы глав регионов законодателями. Также будут выбирать глав Абакана и Анадыря, проходят довыборы в Госдуму и в заксобрания 13 регионов.

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В ходе выборов в регионах России увеличилось число инцидентов с участниками политических партий. Об этом рассказала глава Центризбиркома России Элла Памфилова. «В ЦИК РФ как никогда увеличилось количество инцидентов с представителями наших уважаемых партий, с некоторыми их представителями», — передает слова Памфиловой РИА Новости. Она добавила, что известно о более чем 60 обработанных обращениях. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Севастополе, Псковской и Самарской областях, заключила глава ЦИК. В Единый день голосования в 2024 году с 6 по 8 сентября пройдет около четырех тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте состоятся прямые выборы высших должностных лиц, а в четырех — выборы глав регионов законодателями. Также будут выбирать глав Абакана и Анадыря, проходят довыборы в Госдуму и в заксобрания 13 регионов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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