Памфилова сообщила о росте инцидентов с представителями партий

08 сентября 2024 в 15:38 Размер текста - 17 +

Зарегистрировано свыше 60 обращений об инцидентах на выборах, заявила Памфилова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы в России 6—8 сентября 2024 года В ходе выборов в регионах России увеличилось число инцидентов с участниками политических партий. Об этом рассказала глава Центризбиркома России Элла Памфилова. «В ЦИК РФ как никогда увеличилось количество инцидентов с представителями наших уважаемых партий, с некоторыми их представителями», — передает слова Памфиловой РИА Новости. Она добавила, что известно о более чем 60 обработанных обращениях. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Севастополе, Псковской и Самарской областях, заключила глава ЦИК. В Единый день голосования в 2024 году с 6 по 8 сентября пройдет около четырех тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте состоятся прямые выборы высших должностных лиц, а в четырех — выборы глав регионов законодателями. Также будут выбирать глав Абакана и Анадыря, проходят довыборы в Госдуму и в заксобрания 13 регионов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ходе выборов в регионах России увеличилось число инцидентов с участниками политических партий. Об этом рассказала глава Центризбиркома России Элла Памфилова. «В ЦИК РФ как никогда увеличилось количество инцидентов с представителями наших уважаемых партий, с некоторыми их представителями», — передает слова Памфиловой РИА Новости. Она добавила, что известно о более чем 60 обработанных обращениях. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Севастополе, Псковской и Самарской областях, заключила глава ЦИК. В Единый день голосования в 2024 году с 6 по 8 сентября пройдет около четырех тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте состоятся прямые выборы высших должностных лиц, а в четырех — выборы глав регионов законодателями. Также будут выбирать глав Абакана и Анадыря, проходят довыборы в Госдуму и в заксобрания 13 регионов.