Старший священник Храма-на-Крови назвал суррогатное материнство проституцией

Старший священник Храма на Крови (Екатеринбург) Максим Миняйло выразил резкую критику в адрес суррогатного материнства, назвав его «самым худшим видом проституции». Он подчеркнул, что церковь относится к такого рода практике отрицательно.
«Это эксплуатация богатыми, индустрией человека, его тела и даже его души. Если бы я мог как-то повлиять, я бы наших женщин — гражданок России — защитил от этих посягательств… Это самый худший вид проституции», — сказал священник в интервью «Четвертому каналу».
Протоиерей считает, что «на такие поведенческие девиации» женщин толкает бедность. Причина — отсутствие поддержки со стороны мужчин.
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