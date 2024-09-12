Старший священник Храма-на-Крови назвал суррогатное материнство проституцией

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Третий день протестов против строительства храма Св. Екатерины в сквере у театра драмы. Екатеринбург, миняйло максим, миняйло максим
Максим Миняйло заявил, что бедность может заставить женщин идти на «поведенческие девиации» Фото:

Старший священник Храма на Крови (Екатеринбург) Максим Миняйло выразил резкую критику в адрес суррогатного материнства, назвав его «самым худшим видом проституции». Он подчеркнул, что церковь относится к такого рода практике отрицательно.

«Это эксплуатация богатыми, индустрией человека, его тела и даже его души. Если бы я мог как-то повлиять, я бы наших женщин — гражданок России — защитил от этих посягательств… Это самый худший вид проституции», — сказал священник в интервью «Четвертому каналу».

Протоиерей считает, что «на такие поведенческие девиации» женщин толкает бедность. Причина — отсутствие поддержки со стороны мужчин.

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Старший священник Храма на Крови (Екатеринбург) Максим Миняйло выразил резкую критику в адрес суррогатного материнства, назвав его «самым худшим видом проституции». Он подчеркнул, что церковь относится к такого рода практике отрицательно. «Это эксплуатация богатыми, индустрией человека, его тела и даже его души. Если бы я мог как-то повлиять, я бы наших женщин — гражданок России — защитил от этих посягательств… Это самый худший вид проституции», — сказал священник в интервью «Четвертому каналу». Протоиерей считает, что «на такие поведенческие девиации» женщин толкает бедность. Причина — отсутствие поддержки со стороны мужчин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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