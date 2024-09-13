WSJ: разрешение Киеву бить вглубь России не решит тяжелое положение ВСУ

13 сентября 2024 в 11:18 Размер текста - 17 +

У ВСУ серьезные проблемы на поле боя, сообщили в газете WSJ Фото: U.S. Army / Sgt. Alexander Skripnichuk новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Разрешение США использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России не изменит тяжелое положение ВСУ на поле боя. К такому выводу пришли в газете The Wall Street Journal. «Официальные лица США высказывают обеспокоенность по поводу того, что ослабление ограничений окажется „краткосрочной полумерой“ для более серьезных проблем, с которыми сталкивается Украина в ходе СВО», — пишет издание . По сообщению газеты, конфликт на Украине — это «война на истощение», который кажется бесконечным. К тому же он может обостриться с учетом наличия ядерного оружия, заключили в издании. Президент России Владимир Путин заявлял, что разрешение Киеву на нанесение ударов западным оружием вглубь страны будет означать, что ЕС, НАТО и США вступили в войну с РФ. Это вызвало беспокойство в Европе. Например, журналист из Ирландии Чей Боуз призвал европейцев и американцев молиться после слов Путина. Миллиардер из США Илон Маск также выразил опасения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Разрешение США использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России не изменит тяжелое положение ВСУ на поле боя. К такому выводу пришли в газете The Wall Street Journal. «Официальные лица США высказывают обеспокоенность по поводу того, что ослабление ограничений окажется „краткосрочной полумерой“ для более серьезных проблем, с которыми сталкивается Украина в ходе СВО», — пишет издание. По сообщению газеты, конфликт на Украине — это «война на истощение», который кажется бесконечным. К тому же он может обостриться с учетом наличия ядерного оружия, заключили в издании. Президент России Владимир Путин заявлял, что разрешение Киеву на нанесение ударов западным оружием вглубь страны будет означать, что ЕС, НАТО и США вступили в войну с РФ. Это вызвало беспокойство в Европе. Например, журналист из Ирландии Чей Боуз призвал европейцев и американцев молиться после слов Путина. Миллиардер из США Илон Маск также выразил опасения.