WSJ: разрешение Киеву бить вглубь России не решит тяжелое положение ВСУ

Разрешение США использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России не изменит тяжелое положение ВСУ на поле боя. К такому выводу пришли в газете The Wall Street Journal.
«Официальные лица США высказывают обеспокоенность по поводу того, что ослабление ограничений окажется „краткосрочной полумерой“ для более серьезных проблем, с которыми сталкивается Украина в ходе СВО», — пишет издание. По сообщению газеты, конфликт на Украине — это «война на истощение», который кажется бесконечным. К тому же он может обостриться с учетом наличия ядерного оружия, заключили в издании.
Президент России Владимир Путин заявлял, что разрешение Киеву на нанесение ударов западным оружием вглубь страны будет означать, что ЕС, НАТО и США вступили в войну с РФ. Это вызвало беспокойство в Европе. Например, журналист из Ирландии Чей Боуз призвал европейцев и американцев молиться после слов Путина. Миллиардер из США Илон Маск также выразил опасения.
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Разрешение США использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России не изменит тяжелое положение ВСУ на поле боя. К такому выводу пришли в газете The Wall Street Journal. «Официальные лица США высказывают обеспокоенность по поводу того, что ослабление ограничений окажется „краткосрочной полумерой“ для более серьезных проблем, с которыми сталкивается Украина в ходе СВО», — пишет издание. По сообщению газеты, конфликт на Украине — это «война на истощение», который кажется бесконечным. К тому же он может обостриться с учетом наличия ядерного оружия, заключили в издании. Президент России Владимир Путин заявлял, что разрешение Киеву на нанесение ударов западным оружием вглубь страны будет означать, что ЕС, НАТО и США вступили в войну с РФ. Это вызвало беспокойство в Европе. Например, журналист из Ирландии Чей Боуз призвал европейцев и американцев молиться после слов Путина. Миллиардер из США Илон Маск также выразил опасения.