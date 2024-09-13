WSJ: разрешение Киеву бить вглубь России не решит тяжелое положение ВСУ

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Вооруженные силы Украины. stock, всу, stock
У ВСУ серьезные проблемы на поле боя, сообщили в газете WSJ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Разрешение США использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России не изменит тяжелое положение ВСУ на поле боя. К такому выводу пришли в газете The Wall Street Journal.

«Официальные лица США высказывают обеспокоенность по поводу того, что ослабление ограничений окажется „краткосрочной полумерой“ для более серьезных проблем, с которыми сталкивается Украина в ходе СВО», — пишет издание. По сообщению газеты, конфликт на Украине — это «война на истощение», который кажется бесконечным. К тому же он может обостриться с учетом наличия ядерного оружия, заключили в издании.

Президент России Владимир Путин заявлял, что разрешение Киеву на нанесение ударов западным оружием вглубь страны будет означать, что ЕС, НАТО и США вступили в войну с РФ. Это вызвало беспокойство в Европе. Например, журналист из Ирландии Чей Боуз призвал европейцев и американцев молиться после слов Путина. Миллиардер из США Илон Маск также выразил опасения.

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Разрешение США использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России не изменит тяжелое положение ВСУ на поле боя. К такому выводу пришли в газете The Wall Street Journal. «Официальные лица США высказывают обеспокоенность по поводу того, что ослабление ограничений окажется „краткосрочной полумерой“ для более серьезных проблем, с которыми сталкивается Украина в ходе СВО», — пишет издание. По сообщению газеты, конфликт на Украине — это «война на истощение», который кажется бесконечным. К тому же он может обостриться с учетом наличия ядерного оружия, заключили в издании. Президент России Владимир Путин заявлял, что разрешение Киеву на нанесение ударов западным оружием вглубь страны будет означать, что ЕС, НАТО и США вступили в войну с РФ. Это вызвало беспокойство в Европе. Например, журналист из Ирландии Чей Боуз призвал европейцев и американцев молиться после слов Путина. Миллиардер из США Илон Маск также выразил опасения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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