МО РФ показало кадры возвращения освобожденных из плена под Курском

Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых запечатлено возвращение группы российских военных, освободившихся из украинского плена. На видел показано, как военнослужащие после обмена усаживаются в автобус, готовясь к возвращению домой.
На видео один из освобожденных солдат поделился своими чувствами: «Я очень рад, жду, когда вернусь домой. Все здорово, всем спасибо!» Другой участник обмена также выразил свои эмоции, отметив: «У меня сейчас наступило облегчение на душе. Понимаю, что еду домой, и вся эта тяжесть уже позади. Не о чем больше переживать». Он также поблагодарил всех, кто был причастен к организации этого важного процесса обмена военнопленными.
Минобороны ранее сообщило о возвращении 103 военнослужащих, захваченных в плен в Курской области. Это произошло благодаря успешным переговорам с Украиной. В обмен на российских военных Киев вернул 103 бойца ВСУ. Освобожденные военные сейчас находятся в Беларуси, где получают медпомощь и могут связаться с родными. Их планируют вернуть в Россию для лечения и реабилитации, сроки не уточняются. Посредниками в обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты.
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