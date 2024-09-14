МО РФ показало кадры возвращения освобожденных из плена под Курском

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Военнослужащие вернулись в Россию (архивное фото)
Военнослужащие вернулись в Россию (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых запечатлено возвращение группы российских военных, освободившихся из украинского плена. На видел показано, как военнослужащие после обмена усаживаются в автобус, готовясь к возвращению домой.

На видео один из освобожденных солдат поделился своими чувствами: «Я очень рад, жду, когда вернусь домой. Все здорово, всем спасибо!» Другой участник обмена также выразил свои эмоции, отметив: «У меня сейчас наступило облегчение на душе. Понимаю, что еду домой, и вся эта тяжесть уже позади. Не о чем больше переживать». Он также поблагодарил всех, кто был причастен к организации этого важного процесса обмена военнопленными.

Минобороны ранее сообщило о возвращении 103 военнослужащих, захваченных в плен в Курской области. Это произошло благодаря успешным переговорам с Украиной. В обмен на российских военных Киев вернул 103 бойца ВСУ. Освобожденные военные сейчас находятся в Беларуси, где получают медпомощь и могут связаться с родными. Их планируют вернуть в Россию для лечения и реабилитации, сроки не уточняются. Посредниками в обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты.

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Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых запечатлено возвращение группы российских военных, освободившихся из украинского плена. На видел показано, как военнослужащие после обмена усаживаются в автобус, готовясь к возвращению домой. На видео один из освобожденных солдат поделился своими чувствами: «Я очень рад, жду, когда вернусь домой. Все здорово, всем спасибо!» Другой участник обмена также выразил свои эмоции, отметив: «У меня сейчас наступило облегчение на душе. Понимаю, что еду домой, и вся эта тяжесть уже позади. Не о чем больше переживать». Он также поблагодарил всех, кто был причастен к организации этого важного процесса обмена военнопленными. Минобороны ранее сообщило о возвращении 103 военнослужащих, захваченных в плен в Курской области. Это произошло благодаря успешным переговорам с Украиной. В обмен на российских военных Киев вернул 103 бойца ВСУ. Освобожденные военные сейчас находятся в Беларуси, где получают медпомощь и могут связаться с родными. Их планируют вернуть в Россию для лечения и реабилитации, сроки не уточняются. Посредниками в обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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